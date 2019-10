Sport derrota Cuiabá na Ilha do Retiro e se firma na vice-liderança da Série B

Contagem regressiva para os torcedores rubro-negros. Em partida válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira (14). Os gols leoninos foram marcados por Sander e Pedro Carmona.

Com o placar positivo jogando sem seus domínios e com o empate do Atlético-GO com a Ponte Preta, o Leão abriu quatro pontos em relação ao Dragão goiano, terceiro colocado. Agora, o Sport tem 52 pontos, nove a mais que o Botafogo-SP, quinto colocado.

A equipe pernambucana abriu o placar logo no início do jogo. Aos 12 minutos, Charles acionou Hernane, mas o atacante fez o corta-luz e a bola chegou até Sander, que dominou, entrou na área e bateu entre as pernas do goleiro.

O Sport não dominou o adversário, mas teve as melhores oportunidades. Aos 20, Marquinho cruzou da direita para Hernane, que bateu de primeira quase na marca do pênalti, mas o goleiro Matheus Nogueira defendeu. A primeira boa finalização do Cuiabá saiu dos pés de Paulinho. Aos 23, o lateral-esquerdo cobrou falta na entrada da área e o goleiro Mailson espalmou.

Aos 27, Lucas Braga entrou na área e soltou uma bomba, o goleiro Mailson deu rebote e o atacante Felipe Marques chutou por cima do gol. O time comandado pelo interino Eduardo Henrique se mandou para o ataque, mas deu espaços para o contra-ataque. Aos 39, Marquinhos acertou grande lançamento da defesa para Guilherme, que ganhou da marcação, avançou, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

No segundo tempo, o Sport repetiu o roteiro. Gol no início. Aos 10 minutos, Hernane acionou Marquinhos na direita, que finalizou para o gol e o goleiro Matheus Nogueira deu rebote no pé de Pedro Carmona, que só empurrou para o fundo do gol. Aos 21, Hyuri cruzou para Hernane, o atacante finalizou dentro da pequena área e a bola passou por cima do gol.

Foto: Anderson Stevens/Sport

Aos 38, a defesa do Cuiabá saiu jogando errado e a bola sobrou para Guilherme, que tocou para Élton dentro da área, mas o atacante chutou fraco. No último lance perigoso da partida, aos 50 minutos, Ednei pegou o rebote dentro da área, limpou a marcação e de frente para o gol, chutou por cima.

O Leão volta a campo no próximo domingo (20), contra o Brasil de Pelotas, às 16h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Cuiabá joga contra o Guarani na próxima quinta-feira (17), às 21h30, na Arena Pantanal.