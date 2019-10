Mesmo com cirurgia bem sucedida no rosto, Rafinha ainda não tem prazo de retorno

Lateral-direito do Flamengo, Rafinha passou por cirurgia no rosto após fratura sofrida no osso da face no jogo diante do Athletico-PR, no último domingo (13), na Arena da Baixada. O atleta saiu no intervalo do jogo por ter levado a pior na dividida de cabeça com Rony. Nisso, João Lucas entrou em seu lugar.

Diferente do elenco rubro-negro, que já desembarcou em Fortaleza na segunda-feira (14), Rafinha está no Rio de Janeiro, e já recebeu alta nesta terça (15). Após coordenar a cirurgia, o chefe do Departamento Médico flamenguista, Dr. Márcio Tannure, falou que ‘o procedimento foi bem-sucedido, a fratura foi reduzida e ficamos satisfeitos com o resultado’.

No entanto, Rafinha ainda não tem previsão para retornar aos gramados, mas já começa a fisioterapia na quinta-feira (17). Mas, mesmo assim, Flamengo e especialistas estão otimistas de que ele terá condição de jogar dia 23.

"Ele terá alta na terça-feira de manhã, vai para casa, segue em casa até quinta, onde se apresenta ao centro de treinamento do Flamengo, onde irá iniciar a fisioterapia. A gente não determina prazo de volta porque cada atleta reage de uma maneira diferente e a gente está avaliando como que ele vai retornar e dia a dia a gente vai ver a evolução dele", completou Tannure.

Dessa forma, há otimismo que o lateral de 34 anos possa atuar contra o Grêmio, no jogo de volta das semifinais de Libertadores, na próxima quarta-feira (23).