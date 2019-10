Com a corda no pescoço, Fortaleza recebe desfalcado Flamengo

O Flamengo visita o Fortaleza nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Castelão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra entra em campo para manter a distância tranquila sobre os demais concorrentes ao título. Já o Leão, por sua vez, quer se reabilitar na competição.

Com a derrota sofrida para o Vasco no último final de semana, o Fortaleza viu a zona do rebaixamento ficar bem próxima. Neste momento, o Leão ocupa a 15ª colocação com 28 pontos, sendo três a mais que o CSA, que abre o Z-4. Logo, não há outro objetivo para o Tricolor de Aço além de buscar a vitória diante do embalado Flamengo.

Enquanto isso, o líder do Brasileirão vive um momento extraordinário na competição. Invicto há 12 rodadas, a equipe rubro-negra mantém oito pontos de diferença para o Palmeiras, atual segundo colocado. Para o jogo diante do Fortaleza, o Mengão vem desfalcado, mas não pretende abandonar o futebol ofensivo e a sede por vitórias.

Hora de surpreender

Apesar de recuperar as boas performances com o retorno de Rogério Ceni, o Fortaleza segue muito ameaçado de rebaixamento. Assim, um resultado positivo no confronto desta noite se tornou ainda mais importante. A ordem é surpreender o líder do campeonato.

Jogando diante do seu torcedor, o Tricolor de Aço vem de duas vitórias consecutivas. A equipe espera manter a boa fase diante de sua torcida para superar o Flamengo. Nesta noite, Ceni não poderá contar com Gabriel Dias e Wellington Paulista, suspensos, e também com o zagueiro Jackson, que sentiu um desconforto muscular. Romarinho ainda é dúvida.

Em contrapartida, o treinador tem o Juan Quintero à disposição. Ele retorna após cumprir suspensão automática. Com isso, o Fortaleza deve ir a campo com a seguinte formação: Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Edinho, Osvaldo, Felipe Pires e André Luís.

Desfalcado, mas reforçado

A vitória histórica contra o Athletico-PR, no último final de semana, trouxe, entretanto, diversos problemas para o técnico Jorge Jesus. Rafinha, Filipe Luís, Arrascaeta e Berrío estão entregues ao departamento médico. Éverton Ribeiro e Bruno Henrique cumprem suspensão automática. Diego e Lincoln seguem em fase de transição.

Só que nem tudo é motivo de preocupação. O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Gabigol, que estavam com a Seleção Brasileira, desembarcaram na capital cearense e estão prontos para começar o jogo desta noite entre os titulares.

Diante disso, o treinador português deve escalar o Flamengo com: Diego Alves; Rodinei (João Lucas), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson, Reinier e Lucas Silva; Vitinho e Gabigol.