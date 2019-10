Com volta de jogadores importantes, Palmeiras recebe Chapecoense no Allianz Parque

Na tarde da última terça-feira (15), o Palmeiras concluiu a preparação para enfrentar a Chapecoense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), na Arena Palmeiras. Visando diminuir a distância para o Flamengo, líder da competição, a equipe paulista precisa desesperadamente da vitória.

O técnico Mano Menezes comandou um treino fechado, com apenas parte do aquecimento liberado para a imprensa. Antes do treinamento no campo, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o time catarinense.

Retornos e desfalques influenciam nos titulares do alviverde

O treinador poderá contar com os retornos de Weverton que servia a seleção brasileira, e o zagueiro Gustavo Gómez que estava coma seleção paraguaia. Além de Felipe Melo e William que cumpriram suspensão na última partida.

Porém, não terá Luiz Adriano com uma lesão na coxa, Thiago Santos, autor do gol que deu a vitória diante do Botafogo no último sábado, o volante foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo e por fim, Vitor Hugo sentiu mais uma vez um desconforto no abdômen e será poupado.

Mano acredita que o fato de os jogadores terem sido convocados pelas suas seleções, não devem ser "punidos" com a reserva. Com isso, é bem provável que os defensores sejam titulares.

Os prováveis 11 iniciais do Palmeiras são: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); William, Dudu e Deyverson (Borja ou Henrique Dourado).

Márcio Araújo e Everaldo de volta ao time

Com Rafael Pereira suspenso por um terceiro cartão amarelo, Eduardo, que ainda está com problemas físicos, e Bryan, que ainda sofre com um desgaste muscular, o técnico Marquinhos Santos terá problemas para escalar a equipe.

Mas ele poderá contar com a volta de Everaldo, que estava suspenso e Márcio Araújo deve entrar na lateral direita. Contra o Fortaleza, o volante já foi improvisado na lateral.

A provável Chape é: João Ricardo, Márcio Araújo, Douglas, Gum e Bruno Pacheco; Elicarlos, Vini Locatelli e Camilo; Roberto, Henrique Almeida e Everaldo.