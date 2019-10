Fora de casa, Botafogo-SP derrota Guarani e se aproxima do G-4 da Segundona

Em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, o Guarani recebeu o Botafogo-SP no Brinco de Ouro da Princesa. A partida que aconteceu na última segunda-feira (14) terminou com a vitória para os visitantes, que marcaram com Bruno Moraes e Murilo Henrique.

Com o resultado, o Botafogo-SP se aproximou do G-4, empatando em pontos com o Coritba, que tem 43, mas o time paranaense tem dois jogos à menos e um saldo de gols melhor, ficando ainda na 4ª colocação. O Botafogo pode perder a 5ª posição para América-MG e Paraná, que ainda jogam e somam 41 pontos.

Já o Guarani está na 13ª posição, com 35 pontos, podendo ainda ser passado por Oeste e Vitória, que somam 34 e 32 pontos, respectivamente.

Gols no segundo tempo

A primeira chance da partida foi aos seis minutos, quando Thalyson foi até a linha de fundo e cruzou a meia altura para Michel, que deu um belo voleio na bola e obrigou Darley a espalmar a bola para longe.

20 minutos depois, Marlon Freitas recebeu pela esquerda e bateu forte, rasteiro, para uma boa defesa segura de Klever.

Aos 37, Davó correu pelo meio passando pelos marcadores e bateu no canto direito de Darley. A bola foi fraquinha, mas passou raspando a trave, tirando um “uuh!” da torcida.

No segundo tempo, logo aos três minutos de jogo, Pará bateu um escanteio na primeira trave e a bola foi tirada pela defesa, mas sobrou para Murilo, que bateu de fora, mandando a bola por cima do gol. Dois minutos depois, Kléver brilhou!

Lucas Mendes desceu pela direita e cruzou forte, mas o goleiro estava lá para cortar o cruzamento, mandando a bola para o meio da área. No rebote, Marlon Freitas bateu de esquerda e Kléver se recuperou, voando para buscar a bola que ia no alto, perto do canto esquerdo!

Aos 16 minutos, em um escanteio pela direita, Felipe Guedes cruzou na primeira trave e Giaretta desvio, acertando a bola no travessão. O Guarani ficou com o rebote, até Davó carregar pelo meio e bater forte para a defesa de Darley.

Dois minutos depois, Murilo foi lançado no ataque e saiu na cara de Kléver, mas estava sendo pressionado por Lenon. Na finalização, a bola saiu fraca e Kléver voou para busca-la.

Aos 22 minutos, Davó arrancou pela direita e cruzou para Marquinhos, que dominou e bateu fraco, vendo Darley voar no canto direito baixo e ficar com a bola.

Aos 30 minutos, em um cruzamento da entrada da área, Bruno Moraes deu um peixinho na bola e fez o gol para o Botafogo!

Sete minutos depois, em uma falta na entrada da área, Murilo bateu no canto esquerdo de Kléver, o canto "dele", que ainda tocou na bola antes de ela entrar, ampliando o placar pra 2 a 0!

O Guarani volta a jogar na próxima quinta-feira (17), às 21h30, quando viaja para enfrentar o Cuiabá. Já o Botafogo-SP joga na mesma quinta, mas às 19h15, quando recebe o Atlético-GO. Ambos os jogos são válidos pela 30ª rodada da Série B.