Em boa fase e vice-líder do returno, Goiás recebe Corinthians no Serra Dourada

Em confronto de momentos distintos, Goiás e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Serra Dourada, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O time Esmeraldino é vice-líder do segundo turno, o Timão acumula três jogos sem vitórias.

Bom momento

Atualmente vice-líder do segundo turno com 15 pontos dos 18 possíveis, o Goiás vive bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A. O time comandado por Ney Franco engatou cinco vitórias nos últimos seis jogos, se afastou da zona do rebaixamento e de quebra, se firmou no grupo que se classifica para a Copa Sul-Americana do ano que vem.

Para o confronto, o técnico Ney Franco deverá fazer apens uma mudança no time. O meia Léo Sana, que cumpriu suspensão contra o CSA, na última rodada, retorna na vaga de Thalles.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson; Gilberto, Yago Felipe, Léo Sena; Michael, Leandro Barcia, Rafael Moura.

Sinal de alerta

O Corinthians não vence há três jogos, quando empatou com Athletico-PR e Grêmio, e perdeu para o São Paulo, no Clássico Matestojo. Sequência que fez o Timão ligar o sinal de alerta em relação à vaga direta na Libertadores. Isso porque São Paulo e Grêmio encostaram na pontuação e podem ultrapassar, em caso de empate ou derrota, em Goiânia.

O técnico Fábio Carille contará com os retornos de Pedrinho, que estava com a Seleção Brasileira Sub-23, Sornoza, que estava com a seleção do Equador e Ralf, que se envolveu em acidente de carro. O volante voltou a ser relacionado.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil, Danilo Avelar; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital, Clayson; Boselli.

Histórico

A última vitória do Goiás contra o Corinthians, foi na 21° rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. A partida foi disputada no estádio do Pacaembu e o placar terminou 2 a 1, com gols de Hugo e Amaral para os Esmeraldinos. Alexandre Pato marcou para a equipe paulista. Nesse período, foram cinco jogos, com quatro vitórias do Timão e um empate.