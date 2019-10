Bragantino larga na frente, mas Oeste se recupera e busca empate fora de casa 

nEm um primeiro tempo truncado, o Oeste conseguiu inibir o futebol do líder do campeonato. Em jogo válido pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão, o Bragantino abriu 2 a 0 contra o Oeste, mas viu o time de Barueri empatar a partida. Os gols foram marcados por Ryller e Wesley para os donos da casa e Lídio e Élvis para os visitantes.

No jogo que ocorreu na última terça-feira (15), congestionando o meio-campo e com contra-ataques rápidos, o time rubro-negro chegou com perigo em alguns momentos, e com seus jogadores no meio, fizeram com que o time do Braga se afobasse e abusasse dos passes errados, que sem espaço, confundiu velocidade com pressa, e tentou finalizações de fora da área, levando até certo perigo, mas sem sucesso.

Quando o Bragantino conseguiu colocar a bola no chão, teve chances reais de gol, inclusive em um pênalti desperdiçado pelo artilheiro da equipe, Ytalo.

Pênalti mal marcado e cobrança desperdiçada

Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, em uma bola cruzada na área, Rayan cabeceia a bola na trave, e no rebote, Ytalo, também de cabeça, cabeceia no braço de Matheus Jussa. O árbitro assinala pênalti, mesmo sendo um lance rápido e o braço estando próximo ao corpo. O Atacante Ytalo teve a chance de abrir o placar, mas o goleiro Luís Carlos fez ótima defesa e evitou o gol, fazendo com que os times desçam para o intervalo com o placar igual em 0x0.

Segundo tempo mais intenso do Braga

Com os dois times retornando para o segundo tempo sem alterações, o Bragantino voltou mais focado e mais calmo, buscando o ataque e a vitória, já que está cada vez mais perto de garantir o acesso para a série A.

Já nos 10 minutos da etapa final, o volante Ryller arrisca um chute de fora da área, forte, rasteiro, no canto do goleiro. Um belo gol no estádio Nabi Abi Chedid. Aos 28 minutos, o atacante Wesley amplia a vantagem para o Braga. Depois de um belo cruzamento de Aderlan na segunda trave, o atacante surge nas costas da zaga e cabeceia para o gol.

Reação do Oeste

Depois de abrir dois a zero no placar, o time do Braga cochilou na partida e cedeu o empate. Aos 31 minutos, saí o primeiro gol em cobrança de escanteio pela direita, o zagueiro Lídio sobe sozinho dentro da área e coloca o Oeste mais uma vez no jogo. O líder do campeonato sentiu o golpe e o Oeste aproveitou, foi para cima e o empate veio aos 38 minutos, depois de um pênalti bem marcado pelo árbitro, o meia Elvis empata para o Rubrão.

O Massa Bruta até tentou estar à frente do placar de novo, o treinador Antônio Carlos Zago sacou o volante Uillian Correia e lançou o meia Vitinho para formar uma blitz no campo adversário, porém, sem resultado. Fim de jogo com um empate com sabor de derrota para o líder e para o Oeste que busca se distanciar do Z4, um empate com sabor de vitória.

Na próxima rodada, o Oeste recebe o América MG, sétimo colocado e busca se reaproximar do G4, já que está a apenas dois pontos atrás do primeiro time do G4.

Já o Bragantino vai até o Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta, que é a décima colocada e está apenas a quatro pontos da zona de classificação da série A.