Dia de clássico! Vasco e Botafogo se enfrentam para se afastarem da zona de rebaixamento 

Quarta-feira é dia de clássico no Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo medem forças em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam o resultado positivo para se afastarem da Zona de Rebaixamento e, quem sabe, poderem sonhar com coisas maiores no campeonato.

Vasco e Guarín

Depois da vitória sobre o Fortaleza, o treinador Vanderlei Luxemburgo terá problemas para escalar a equipe que entra em campo. Felipe Bastos tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o garoto Talles Magno, que vem sendo destaque da equipe, se apresentou à seleção sub 17 e pode desfalcar o time por até oito rodadas.



Além deles, o volante Raúl, que foi poupado do último jogo por conta de dores musculares, apenas correu em volta do gramado e é dúvida para a partida. No treinamento desta terça-feira, véspera do clássico, Luxemburgo testou o time com novas alternativas. Bruno Gomes, Felipe Ferreira e Gabriel Pec treinaram entre os titulares.



Mas a grande novidade do Vasco para a partida é o colombiano Fred Guarín. O volante foi relacionado pela primeira vez e pode fazer sua estreia. Ele deve começar o jogo no banco de reservas.



Provável Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Bruno Gomes (Raul) e Felipe Ferreira; Rossi (Gabriel Pec), Marrony e Ribamar.

Valentim inicia segunda passagem

O casamento do técnico Alberto Valentim com o Botafogo foi interrompido no ano passado após apenas quatro meses, mas com um saldo positivo. O título do Campeonato Carioca contra o próprio Vasco, adversário de amanhã. Depois de pouco mais de um ano, Valentim está de volta ao Botafogo com a missão de livrar a equipe do rebaixamento.



Para este jogo, Valentim ainda não vai poder contar com o meia Alex Santana, o zagueiro Joel Carli e o goleiro Gatito, todos com problemas musculares. O time terá a mesma estrutura utilizada pelo ex-treinador Eduardo Barroca.



Em compensação, o Glorioso terá a volta do lateral Marcinho, que estava com a seleção brasileira, o zagueiro Marcelo, o meia Cícero e os atacantes Rodrigo Pimpão e Diego Souza.



A provável escalação do Botafogo terá: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri; Cícero, João Paulo e Gustavo Bochecha; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza.