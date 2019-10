Flamengo supera desfalques e vence Fortaleza de virada no Castelão

Foi na raça! O Flamengo venceu o Fortaleza na Arena Castelão na noite desta quinta-feira (16). O rubro-negro, mesmo com muitos desfalques importantíssimos, conseguiu arrancar os três pontos de virada sobre a equipe cearense.

Bruno Melo abriu o placar de pênalti para o tricolor, Gabigol e Reinier marcaram os gols e viraram para a equipe carioca. O jogo teve lances seus principais lances marcados com auxílio do VAR, além de um show da torcida anfitriã, com direito a mosaico.

Mosaico polêmico

Antes do início da partida, a torcida anfitriã promoveu um show à parte, com músicas, luzes e um mosaico em 3D. A mensagem, no entanto, causou repercussão nas redes sociais e não foi bem vista por torcedores rivais.

Isto porque o mosaico preparado pela torcida tricolor era o Cristo Redentor, monumento histórico do Rio de Janeiro, vestido de Cangaceiro e com uma camisa Rubro-Negra. À medida em que subia e formava uma imagem gigante em 3D, a camisa foi substituída pelo uniforme tricolor fazendo referência ao Fortaleza e os dizeres: “Temos time para torcer” se fizeram visto naquela área do estádio.

O jogo

Com bola rolando, o primeiro tempo foi sonolento. O Flamengo, apesar dos 71% de posse de bola, não conseguiu levar muito perigo ao gol defendido por Felipe Alves e terminou com 5 finalizações contra quatro do Fortaleza.

Aos 5 minutos, Reinier cabeceou após o cruzamento de Vitinho, mas a bola passou por Gabigol e saiu. Quatro minutos mais tarde, foi a vez do Fortaleza assustar, Nenê Bonilha cobrou falta com perfeição e Diego Alves conseguiu salvar com a ponta dos dedos.

Aos 23', Vitinho tentou cruzamento na área, a bola foi em direção ao gol, mas Felipe Alves tirou para escanteio. No fim da primeira etapa, o lance mais perigoso teve Reinier aproveitando a sobra de bola e batendo para o gol, mas Paulão salvou em cima da linha.

Na segunda etapa vieram os gols. Aos 60', Bruno Melo cobrou pênalti após toque de mão de Pablo Marí. Diego Alves se esticou, mas não chegou na bola. A partir daí o Flamengo acordou. Vitinho chegou com perigo aos 75', mas conseguiu apenas o escanteio. Oito minutos depois, com auxílio do árbitro de vídeo, o Flamengo teve um pênalti a seu favor. Gabigol cobrou e empatou para os cariocas. Aos 87', após cobrança de lateral, Vitor Gabriel escorou para Reinier estufar as redes e virar a partida.

O jogo teve mais seis minutos, mas não deu tempo para mais nada. O Rubro-negro venceu na raça, de virada, e segue líder na competição. O Fortaleza se manteve na 15ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo seu principal rival ainda na rodada.