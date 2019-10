Em recuperação, Fluminense recebe Athletico-PR no Maracanã

Fluminense e Athletico-PR se enfrenta nesta quinta-feira (17), no Maracanã, às 21h (de Brasília). O confronto é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 14º colocado, com 29 pontos conquistados, enquanto o Furacão é 10º na tabela, com 35.

Ao todo, foram 54 jogos entre as equipes, com vantagem da equipe paranaense, com 24 vitórias, contra 19 dos cariocas. Além disso, foram 11 empates. O último confronto ocorreu em 02 de junho, na Arena da Baixada, pela sétima rodada do Brasileirão deste ano. O Athletico venceu por 3 a 0. Marcelo Cirino, Lucho González e Rony marcaram os gols do jogo.

O árbitro Rodrigo D’alonso Ferreira (SC) comanda a partida. Seus assistentes serão Neuza Ines Back (SP – FIFA) e Thiaggo Americano Labbes (SC). O responsável pelo árbitro de vídeo será Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Fluminense tem volta de jogadores importantes

O Tricolor vem fazendo boa campanha no segundo turno e se distanciou da temida zona de rebaixamento. Invicto há cinco rodadas e sem levar gols nos últimos três jogos, vem de duas vitórias, sobre Botafogo e Bahia, e um empate com o Cruzeiro.

Para o confronto desta quinta-feira, o Fluminense terá o retorno de Allan e Caio Henrique, que estavam a serviço da Seleção Olímpica e ficaram de fora das duas últimas partidas. Com isso, Airton e Orinho voltam para o banco de reservas.

Outro jogador que está de volta à equipe é o atacante Marcos Paulo, que estava com a Seleção Sub-19 de Portugal. No entanto, deve começar no banco. Fechando a lista, o camisa 10 Ganso volta ao time após cumprir suspensão na última partida.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso; Nenê, Yony e João Pedro.

Já classificado para a Libertadores, Athletico quer manter boa campanha

Após vencer a Copa do Brasil e garantir vaga na Copa Libertadores, o Furacão não tem grandes pretensões no Brasileirão. No entanto, vinha de bons resultados até a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, na última rodada. Anteriormente, venceu o Bahia e empatou com o Corinthians.

Assim como o Tricolor, a equipe paranaense terá retornos. Os zagueiros Bambu e Pedro Henrique, que estavam no departamento médico, estão recuperados e devem ser relacionados. Caso não sejam, Erick ou Madson formarão a dupla de zaga com Léo Pereira.

Convocados pela Seleção Brasileira pré-olímpica e principal, Bruno Guimarães e Santos, respectivamente, os jogadores estão de volta à equipe. Já as baixas são Nikão, Jonathan e Lucas Halter, que estão no departamento médico. Thiago Heleno cumpre suspensão e também está fora.

Provável escalação do Athletico: Santos; Madson, Pedro Henrique (Bambu), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Rony e Marcelo; Marco Ruben (Thonny Anderson).