Após citar distância para o G-6, Luxemburgo demonstra otimismo com vitória em clássico

O Vasco venceu o Botafogo na noite desta quarta-feira (16) por 2 a 1 em São Januário, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Gomes e Ribamar marcaram os gols do Cruzmaltino, enquanto Marcelo Benevenuto descontou para o Glorioso.



Com a vitória, o Vasco chegou aos 34 pontos, subiu para o 11° lugar e se distanciou da Zona de Rebaixamento. Já o Botafogo, com 30 pontos, está na 13ª colocação, a quatro pontos do Z4. Alerta ligado em General Severiano.



O Vasco fez uma de suas melhores partidas do segundo turno da competição. Foram 16 finalizações contra nove do Botafogo e apenas 19 passes errados em todo jogo. O treinador Vanderlei Luxemburgo elogiou a sua equipe:

"Foi um jogo muito bom. Conseguimos anular a jogada deles em cima do Diego, jogamos com muita vontade. A gente sabia que era um jogo decisivo. Agora, abrimos oito pontos da zona da confusão e estamos a sete da Libertadores. Vamos continuar trabalhando olhando pra cima."

Luxemburgo também citou as dificuldades encontradas durante a partida. O Botafogo controlou a posse de bola que chegou a bater 65%. O Cruzmaltino ainda perdeu muitas oportunidades. Das 16 finalizações, metade foram longe do gol de Diego Cavalieri.

"Sabíamos da dificuldade. Tivemos a chance de matar o jogo, mais de uma vez. Não matamos, mas conseguimos essa vitoria importantíssima."

Ele ainda elogiou a entrada dos jovens Bruno Gomes e Gabriel Pec. Em sua segunda partida como titular, Bruno marcou o primeiro gol entre os profissionais. Já Gabriel entrou no segundo tempo e chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento de Rossi no início da jogada.

"Muito feliz com o Bruno, moleque de 18 anos e entrou nem aí para o jogo. O (Gabriel) Pec também, parecia que já jogava há anos. E são ativos do clube. É muito importante esse trabalho na base."



No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Internacional no Estádio do Beira-Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.