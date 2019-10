Recuperado de lesão, David Batista volta ao Marcílio e projeta sequência na Copa SC

O artilheiro voltou. David Batista está recuperado de lesão e voltou a defender o Marcílio Dias na Copa Santa Catarina. Nesta quarta-feira, no empate do time em 1 a 1 com o Joinville, o jogador iniciou a partida no banco, mas ouviu da arquibancada os gritos por seu nome na partida.

- O retorno foi ótimo, mas confesso que ainda estou um pouco inseguro por que essa lesão é um pouco complicada.

É gostoso quando você é chamado pela torcida e isso mostra que seu trabalho vem sendo bem feito graças a Deus - declarou David Batista.

Apesar do empate, o Marinheiro segue na liderança da competição, com 25 pontos. O time teve ótimo início, mas andou tropeçando. O artilheiro da equipe com quatro gols defende o grupo neste momento do torneio.

- Não é que estamos oscilando, mas as equipes também estão se reforçando e nos estudando, analisando nosso time. Mas como eu sempre digo nas minhas entrevistas, nosso foco é o título. Vamos seguir lutando pra ser campeão - concluiu.

O Marcílio Dias volta a campo neste domingo, às 15h30, contra o Tubarão