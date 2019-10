VAVEL Entrevista: Karla Alves analisa futebol feminino no Brasil e disserta sobre preconceito

O apoio ao futebol feminino no Brasil vem crescendo em um ritmo lento. Ainda há muitas coisas que precisam ser modificadas, mas ao lembrar que até pouco tempo atrás as mulheres enfrentavam o descaso, o preconceito e proibições, podemos notar que nos últimos anos houveram algumas mudanças positivas.

Durante muitos anos, as mulheres não podiam praticar diversos esportes. O motivo era um decreto sancionado por Getúlio Vargas onde dizia que as pessoas do gênero feminino deveriam participar apenas de esportes de sua natureza, ou seja, o futebol era um dos esportes vetados. Esta proibição perpetuou-se durante o regime militar e foi revogada apenas em 1979. A explicação era que as colisões e desgastes físicos poderiam prejudicar a geração de novos herdeiros.

"DECRETO-LEI N. 3.199 - DE 14 ABRIL DE 1941

CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 54. Às mulheres não se permitirá prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país."

Hoje em dia, seguindo na contramão daquela época, algumas medidas foram tomadas em prol da evolução da modalidade. Uma destas atitudes foi a decisão da CONMEBOL de obrigar os clubes a terem times de futebol feminino se quisesse participar de torneios masculinos promovidos pela entidade. Ainda há muito preconceito e barreiras a serem rompidas, mas, sem duvidas, estamos melhorando de forma gradativa.

Nascida na cidade de Tomazina, localizada no estado do Paraná, a jogadora Karla Alves já vestiu a camisa das seguintes equipes: Foz do Iguaçu-PR, Foz Cataratas-PR, Santos e Seleção Brasileira. Atualmente, está defendendo as cores do Palmeiras.

Em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, a atleta analisou o futebol feminino no Brasil atualmente e dissertou sobre os preconceitos vividos pelas mulheres.

Confira na íntegra a entrevista com a jogadora Karla Alves: