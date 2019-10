Em jogo de poucas chances, Botafogo-SP e Atlético-GO empatam na Segundona

No estádio Santa Cruz, o Botafogo-SP recebeu o Atlético-GO em jogo válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo, que aconteceu na última quinta-feira (17) foi aberto, mas sem muitas chances e terminou com um empate em 0 a 0.

Com o resultado o Atlético se manteve na 3ª colocação, om 49 pontos, podendo ser passado pelo Coritiba, que soma 46 pontos e ainda joga na rodada. Já o Botafogo-SP ficou na 6ª posição, com 44 pontos, empatado com América-MG e Paraná. Ambos ainda jogam, mas o América já está na 5ª posição, enquanto o Paraná está na 7ª.

Poucas chances

Logo no primeiro minuto, Higor Meritão decidiu testar Kozlinksi e bateu de muito longe, acertando o travessão do goleiro – que estava adiantado - e tirando um “uuh” dos torcedores presentes no estádio!

Aos 27 minutos, Bruno Moraes achou Marlon Freitas invadindo a área pela direita, que chegou batendo no alto, mas mandando a bola para longe do gol.

Já aos 42 minutos, Murilo Henrique bateu uma falta da entrada da área e acertou a rede pelo lado de fora, assustando o goleiro Kozlinski.

Aos seis minutos da segunda etapa, em um belo lançamento, Nicolas recebeu pela direita, carregou pro meio e bateu cruzado à meia altura, para uma ótima defesa de Darley de mão trocada! Aos 11, em um cruzamento vindo da direita, Murilo subiu mais que o defensor e cabeceou para baixo, mas para fora, perto da trave direita do goleiro.

Aos 21 minutos, Moacir tentou o chute de longe, mas mandou a bola fraca e pingando para fora pelo lado direito de Darley. Cinco minutos depois Nicolas bateu uma falta dentro da área, onde Oliveira desviou de cabeça buscando o canto direito de Darley, mas mandou a bola para fora.

Aos 33 minutos, Felipe Saraiva fez uma bela jogada individual pelo meio e bateu de fora da área, mandando a bola perto da trave direita de Kozlinski, com muito perigo! Com 46, Kozlinski foi tirar uma bola de soco para longe mas trombou com seus defensores, socando a bola para cima, na pequena área. Nadson estava lá para cabecear, mas o goleiro se recuperou e ficou com a bola nas mãos.

O Botafogo volta aos gramados na próxima quinta-feira (24), às 19h15, quando viaja para enfrentar o CRB. Já o Atlético-GO recebe o América-MG na sexta-feira (25), às 19h15. Ambos os jogos são válidos pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão.