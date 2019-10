Corinthians tem desfalques e Walter no gol para receber Cruzeiro pelo Brasileirão

Na Arena Corinthians, em um jogo que promete ser quente na provável noite amena e chuvosa de São Paulo, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogo do próximo sábado (19) terá também um bom público, visto que já foram vendidos cerca de 27 mil ingressos antecipadamente.

A arbitragem da partida será de bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. O VAR ficará por conta de Marcelo de Lima Henrique. A equipe de arbitragem é CBF e vem do Rio de Janeiro.

Seis desfalques para a partida, quatro deles na defesa

O Corinthians chega para o jogo com uma série de quatro jogos sem vencer, sendo três empates e uma derrota. Na tabela, o Timão está com 44 pontos, com 11 vitória, 11 empates e quatro derrotas. O alvinegro está um ponto na frente de seu rival São Paulo e sete atrás do outro rival, Santos.

Para a partida deste sábado o Timão não poderá contar com seis jogadores. O primeiro é Cássio, que levou o terceiro amarelo e está suspenso. Pela mesma condição, Gil também está fora. Já Manoel fica de fora por pertencer ao Cruzeiro. Completando alista, Junior Urso, Everaldo e Léo Santos estão fora por lesão.

Walter, titular da partida deste sábado, comentou sobre o jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno, onde ele estava de saída do time, teve de atuar e foi o destaque do empate em 0 a 0 no Mineirão: “A mudança na minha vida no Corinthians foi naquele jogo contra o Cruzeiro, eu estava para sair e teve a reviravolta. Bom que as coisas caminharam bem, assinei pré-contrato até o fim de 2021. Estou aqui para suprir a necessidade da ausência do Cássio”.

O provável Corinthians, com a volta de Avelar para a lateral esquerda é: Walter, Fagner, Bruno Méndez, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Sornoza, Pedrinho, Mateus Vital e Janderson; Gustavo.

A esperança de escapar do rebaixamento aumenta

O Cruzeiro chega para a partida com uma vitória em casa, contra o São Paulo. Com isso o time celeste soma 25 pontos, com cinco vitórias, 10 empates e 11 derrotas. A Raposa está um ponto atrás de CSA e Ceará. Na 18ª posição, o Cruzeiro tem a chance de sair da zona com uma vitória e derrotas de seus adversários. Agora, após vencer o Tricolor Paulista, o Cruzeiro diminuiu suas chances de rebaixamento para 49%. Antes da vitória a chance era de 73%. O estudo é do departamento de matemática da UFMG.

No último treino dado por Abel Braga, Pedro Rocha e Dedé ficaram de fora, mas apenas por precaução. Já David é desfalque certo para o jogo. O atacante recebeu seu terceiro amarelo e está suspenso.

David, que está suspenso, comentou as cobranças da torcida para o time: “Eu entendo o torcedor cruzeirense, que é acostumado com vitórias e títulos. Quando o time está nessa fase ruim, eles cobram mesmo. Mas tenho o apoio dos meus companheiros, do próprio treinador, o Abel, que me dá muita moral, e dos torcedores também. Contra o São Paulo, foi mais uma prova que, quando eles (torcedores) estão juntos com a gente, somos mais fortes”.

Com a possível volta de Orejuela, o provável Cruzeiro é: Fábio, Edílson (Orejuela), Dedé, Fabricio Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred.