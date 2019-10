Em situações diferentes na tabela, Vila Nova e Coritiba se enfrentam pela Série B

O Vila Nova recebe a equipe do Coritiba na tarde desta sábado (19), às 16h30, no Serra Dourada, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tigre figura na 17 colocação, com 30 pontos, e busca escapar do rebaixamento, o time paranaense busca uma vitória para se consolidar no G-4, já que tem 46 pontos na quarta colocação, dois a mais que o América-MG, quinto colocado.

Vila Nova aposta em novo técnico para sair do Z4

O novo técnico da equipe goiana, Itamar Schulle, foi apresentado na última quinta-feira (17). Ele cheia em meio a uma pressão forte, já que a equipe precisa desesperadamente da vitória em casa, coisa que não acontece há quatro meses.

"Nos momentos ruins a gente tem que estar junto. Conto muito com esse torcedor, foi uma coisa que fez eu vir para cá, nesse mesmo momento tive outras oportunidades, mas optei vir para cá num momento difícil. Queria ver o Serra Dourada com 20 mil pessoas. Tem muito mais torcedores", disse Schulle.

Mesmo com o momento ruim, o novo comandante pediu o apoio da torcida para escapar do Z4.



"Em um jogo desse contra o Coritiba uma vitória pode nos tirar já de uma situação lá de trás, então é o momento de o torcedor vir, ajudar e continuar cobrando. Ele tem o direito de cobrar e nos faz bem. Mas espero que ele venha porque vai nos ajudar muito nesse momento", completou.

Dentro de campo, Schulle já divulgou o 11 inicial. A principal mudança está no esquema de jogo, que volta a ser o tradicional, com dois zagueiros: Rafael Santos, Jeferson, Patrick Marcelino, Wesley Matos, Gastón Filgueira; Edinho, Ramon, Tinga; Alan Mineiro, Erick, Gustavo Henrique.

Coxa busca quarta vitória seguida para marcar território no G4

A boa fase finalmente chegou no Alto da Glória. Já são três vitórias seguidas, que somadas à posição no grupo de acesso a ao jogo a menos que a equipe tem, deixa a torcida com muita esperança de voltar à Série A em 2020.

Para continuar na rota rumo à elite, o Coritiba precisa vencer o Vila Nova fora de casa. A boa notícia é que a equipe goiana venceu apenas uma vez diante de seu torcedor, somando 26,2% de aproveitamento.

"A gente tem que ser inteligente e saber jogar o jogo. Nós precisamos do resultado para buscar o acesso e eles brigam para não cair. Bate o desespero e precisa sair para fazer o gol. Nesse momento que precisamos aproveitar para matar o jogo", disse Matheus Sales.

Dentro de campo, Jorginho conta com a volta do atacante Robson, mas tem dúvidas na lateral direita. O 11 inicial deve ser: Alex Muralha; Sávio (Felipe Mattioni), Romércio, Sabino e William Matheus; Vitor Carvalho, Matheus Sales, Juan Alano, Thiago Lopes e Robson; Rodrigão.