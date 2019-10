Com retornos, Fortaleza encara reservas do Grêmio

Batalha tricolor. Esse é o rótulo do confronto entre Fortaleza e Grêmio na Arena Castelão. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h, os cearenses apostam no fator casa para somarem três pontos e se afastarem da zona de rebaixamento. Do lado visitante, o foco gaúcho é na próxima quarta-feira (23), na Libertadores.

Vale lembrar que no jogo do primeiro turno o Tricolor Gaúcho venceu em casa por 1 a 0, com gol salvador de Pepê aos 46 minutos do segundo tempo. Como logo mais, o Grêmio também entrou em campo com equipe alternativa.

Fortaleza com mudanças

Com três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos, o Fortaleza tem 28 pontos e está a apenas dois à frente do CSA, primeiro colocado do Z-4. A vitória é essencial para abrir distância do fantasma da Série B. Para isso, o treinador Rogério Ceni fará algumas mudanças em relação à derrota para o Flamengo.

Pondo na mesa o descanso do time que vem sendo titular, Ceni deve deixar Kieza, André Luís, Marlon, Araruna, Nenê Bonilha e Bruno Melo dentre os reservas. A boa atuação da equipe diante do líder na quarta (16) passada, faz com o que o treinador tenha um leque maior de opções de jogo. E ainda há retornos.

Gabriel Dias, Wellington Paulista e o próprio Rogério Ceni voltam de suspensão. No entanto, Gabriel Dias deve perder a vaga para Tinga na lateral-direita. Romarinho está se recuperando bem de lesão na coxa e pode ser opção no banco fortalezense. Além desses, Felipe e Juninho também são altas e dão mais organização no setor de criação tricolor, tendo Edinho para ser o escape na transição. Assim, Osvaldo e Wellington Paulista formam a dupla de ataque.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe, Juninho, Romarinho e Edinho; Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Existe a possibilidade da escalação sem Romarinho. Nisso, Edinho fica mais centralizado e Felipe Pires na ponta direita.

Grêmio com reservas

Na cola do G-6, o Tricolor Imortal está com 41 pontos, apenas um atrás de seu maior rival, o Internacional, que está em sexto. Brigando nas semifinais da Libertadores, os porto-alegrenses seguem na busca por uma vaga na competição continental de 2020. E, como de costume, o comandante Renato Gaúcho fechou os portões do treino.

Visando o confronto diante do Flamengo, pelo jogo de volta das semis da Liberta, na próxima quarta (23), o Grêmio terá time reserva no sábado de Brasileirão. Mesmo assim, todo o elenco gaúcho treinou no CT do Ceará na manhã de sexta (18).

Renato Portaluppi não vai escalar Pedro Geromel, Bruno Cortez, Léo Moura, Alisson e Luan. Esse último por dores no pé direito. Peça fundamental no meio-campo gremista, Jean Pyerre segue em tratamento fisioterapêutico e é desfalque para o confronto no Castelão, e também é dúvida para a decisão contra o Flamengo.

Provável escalação do Grêmio: Júlio César; Galhardo, David Braz, Paulo Miranda e Juninho Capixaba; Rômulo (Darlan), Thaciano, Luciano, Patrick e Pepê; André. Técnico: Renato Gaúcho.

Arbitragem

O jogo da capital cearense será arbitrado por André Luiz de Freitas Castro. Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence vão ser os auxiliares. Elmo Alves Resende Cunha é quem vai comandar o VAR.