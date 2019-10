Figueirense bate Paraná fora de casa e aumenta chances de deixar a zona de rebaixamento

Paraná e Figueirense se enfrentaram neste sábado (19), no Durival Britto. A partida foi válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira venceu por 1 a 0. O volante Betinho marcou o gol da vitória.

O Figueira marcou o gol da partida logo aos sete minutos de jogo, com Betinho. O volante chutou de fora da área e a bola acertou Leandro Almeida, o que enganou o goleiro Alisson. E quase ampliaram aos 12' com Breno. O meia chutou para o gol e o goleiro paranaense fez boa defesa.

Atrás no placar, o Tricolor teve a chance do empate aos 20', com Bruno Rodrigues. A jogada começou Jhemerson e o goleiro Pergorari salvou. No rebote, o atacante chutou e dessa vez foi Luís Ricardo que tirou. Aos 22', foi a vez Jenison tentar o chute. Após receber o passe de Judivan, o atacante chutou e o goleiro do Figueira ficou com a bola.

Aos 30', foi a vez dos visitantes chegarem, com Jefferson Renan. O meia bateu para o gol, mas sem muita força e a bola saiu em tiro de meta. Os paranaenses responderam aos 33', com Fernando Neto. O volante chutou da entrada da área e a bola passou perto.

Na segunda etapa, a primeira chance foi do Tricolor, no primeiro minuto, com Bruno Rodrigues. O atacante chutou de fora da área e a bola parou no travessão. E aos 11', o atacante Pimentinha bateu para o gol e a bola foi na trave. Na sequência, Bruno Rodrigues caiu pedindo pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Ainda tentando ampliar, o Figueirense chegou com Fellipe Mateus, aos 20'. Rafael Marques tocou para o meia, que mandou por cima do gol. E o jogador tentou novamente aos 34', mas Alisson mandou para escanteio.

Já nos minutos finais foram os donos da casa que pressionaram. Aos 43', Pimentinha chutou de frente para o goleiro Pergorari, que fez ótima defesa. No entanto, a arbitragem já marcava impedimento. E aos 48' Leandro Almeida mandou por cima do gol.

Com o resultado, o Figueira chegou aos 31 pontos e agora é o 17º colocado, na zona de rebaixamento, mas a dois pontos do Vitória, o primeiro fora da zona da degola. Já o Tricolor perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Série A e segue com 44 pontos, na sétima posição.

O próximo compromisso do Paraná é contra o Sport, na Ilha do Retiro. A partida será na quarta-feira (23), às 19h15. Enquanto o Figueirense recebe o Criciúma, no Orlando Scarpelli. O confronto será no sábado (26), às 16h30. Os jogos são válidos pela 31ª rodada da competição.