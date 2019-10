Após vitória e tropeço do Palmeiras, Flamengo chega a 97% de conquistar o Brasileiro

Rio - O Flamengo está cada vez mais próximo do títulod o Campeonato Brasileiro. Após a vitória por 2 a 0 no Fla-Flu e do tropeço do Palmeiras diante do Athletico Paranaense, em Curitiba, o Rubro-Negro chegou à 97%de chances de conquistar o campeonato nacional, segundo o site 'Infobola'.



O próximo compromisso do Flamengo é na próxima quarta-feira, válido pela semifinal da Libertadores, quando a equipe enfrenta o Grêmio, no Maracanã. A partida define quem será o representante brasileiro na decisão do torneio, no dia 23 de novembro. O confronto define quem será o advesário de River Plate ou Boca Juniors, que decidem a vaga no dia anterior.



Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo no domingo, novamente diante de sua torcida, no Maracanã, às 19h, quando encara o CSA,que briga para fugir da zona de rebaixamento.