Botafogo bate CSA e se afasta do Z-4

O Botafogo venceu o CSA na noite desta segunda-feira (21), no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luciano Castán contra e Igor Cássio marcaram para o Glorioso, enquanto Ricardo Bueno descontou para os alagoanos. Com a vitória, o Botafogo respira na competição e abre cinco pontos da Zona de Rebaixamento. Já o CSA segue entre os quatro últimos, a três pontos do Fluminense, primeiro fora do Z4.

O Jogo

O Botafogo começou pressionando, com boa troca de passes. Logo no primeiro minuto, Vitor Rangel recebeu cruzamento de Luiz Fernando e cabeceou pra fora. O gol não demorou a sair. Após mais um cruzamento de Luiz Fernando pela direita, o zagueiro Luciano Castán desviou contra o próprio gol marcando contra. Botafogo na frente no Nilton Santos.



Com o placar adverso, o CSA teve que mudar ainda no primeiro tempo. Naldo deixou a equipe para a entrada de Celsinho. Mas o Botafogo seguiu em busca do segundo gol. Já na reta final do primeiro tempo, Luiz Fernando recebeu belo lançamento de Leo Valencia. O atacante entrou em velocidade na área e chutou rasteiro, mas a bola passou raspando a trave do goleiro João Carlos.



O CSA respondeu no último lance do primeiro tempo. Apodi arriscou de fora de área e obrigou Gatito a realizar boa defesa. Em seguida, Dawan subiu mais alto que todo mundo e cabeceou, mas Gatito salvou a meta alvinegra mais uma vez.



Jogando um pouco mais recuado, Diego Souza falou ao final do primeiro tempo:



“Sempre joguei nesta função, estou acostumado. Nós começamos bem e estamos tendo oportunidades. Acho que só fomos um pouco ansiosos. Precisamos melhorar isso no segundo tempo para matar logo o jogo”, disse.



Para o segundo tempo, o Botafogo voltou com uma alteração: Marcelo Benevenuto sentiu a coxa e foi substituído por Kanu. Logo aos cinco minutos, Vitor Rangel perdeu grande chance de ampliar a partida. Léo Valencia cruzou, João Paulo ajeitou e o atacante, sozinho, finalizou para grande defesa de João Carlos.



E quem não faz, leva. Aos 19 minutos, yuri toca com a mão na bola dentro da área. Pênalti para o CSA! Ricardo Bueno bate com categoria e empata o jogo.



Mas o Botafogo reagiu rápido. O técnico Alberto Valentim colocou o jovem atacante Igor Cássio no lugar de Luiz Fernando, que saiu cansado. E apenas quatro minutos depois, a estrela do treinador brilhou! O zagueiro Gabriel realizou lindo lançamento para Igor Cássio que dominou e fuzilou para o fundo das redes. Desempate do Botafogo no Nilton Santos para a alegria dos 18 mil presentes no estádio. Foi o primeiro gol da promessa botafoguense pelos profissionais.



O CSA ainda tentou reagir com a entrada do atacante Jarro Pedroso, mas logo em seguida ficou com um jogador a menos. João Vitor foi expulso, frustrando os planos do técnico Argel Fucks. Alberto Valentim trocou Cícero por Rickson para segurar o placar. Antes do fim do jogo, Leo Valencia e Vitor Rangel ainda perderiam grandes chances de ampliar.

Panorama

Fim de jogo e vitória alvinegra. A vitória do alívio do técnico Alberto Valentim, que conseguiu seu primeiro triunfo no comando da equipe. O Botafogo, agora com 33 pontos, se distancia da Zona de Rebaixamento. Na próxima rodada, o Glorioso enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. Já o CSA segue com 26 pontos, na 18ª posição. E terá pedreira na próxima rodada. Os alagoanos enfrentarão o líder Flamengo no Maracanã.