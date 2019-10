Diante do Paraná, Sport entrará em campo com nomes das praias atingidas pelo óleo

Para o confronto decisivo contra o Paraná pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport entrará em campo nesta quarta-feira (23), com os nomes das praias do Estado e Região estampadas nas costas, em protesto contra os óleos que atingiram o litoral nordestino.

Desde o início, 171 municípios dos nove estados nordestinos foram atingidos pelos óleos. Além das praias, a vida marinha também é prejudicada pelo petróleo. Ao todo, 900 toneladas de óleo foram retirados das praias nordestinas, de acordo com a Marinha.

Até o momento, foram recolhidas mais de 500 toneladas de resíduos no litoral pernambucano. No Estado, mais de sete praias foram atingidas pelos fragmentos. Além de Carneiros, outras praias serão destacadas: Porto de Galinhas, Suape, Cupe, Muro Alto, Barra de Serinhaém, entre outras.

''O Nordeste luta! Entraremos diante do Paraná com nomes de praias do Estado e da Região atingidas pelo vazamento do óleo'', publicou o Sport em suas redes sociais.