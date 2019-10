Em clássico paranaense, Coritiba recebe Operário pela Série B

O Coritiba recebe a equipe do Operário na noite desta quinta-feira (24), no Couto Pereira, às 21h30, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. A equipe mandante busca uma vitória para continuar no G4, já que tem 47 pontos na quarta colocação, além de um jogo a menos. Já o Fantasma tenta se aproximar do grupo de acesso - são 43 pontos na 9ª colocação - e também de se afastar ainda mais do Z4.

Diretoria Coxa-branca faz promoção de ingressos; Vitor Carvalho fica de fora da partida

Ter a torcida do seu lado é fundamental para buscar seus objetivos no futebol. E é apostando nisso que a diretoria do Coritiba promove ação onde Sócios podem comprar ingressos por apenas R$5. Quem faz parte das categorias campeão e special tem entrada franca na arquibancada e podem levar um acompanhante. Os demais poderão levar dois acompanhantes para o mesmo setor. É possível comprar ingressos pelo site oficial de vendas.

Dentro de campo, quem deve ficar de fora é o volante Vitor Carvalho. Sua ausência se dá por conta de seu rendimento na última partida diante do Vila Nova. O último treino antes da partida foi realizado na tarde desta quarta-feira (23), e o técnico Jorginho não deu pistas sobre a escalação. A única certeza é que Rafinha e Diogo Mateus estão de volta após cumprirem suspensão e ficam à disposição.

O Coxa deve jogar com: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Matheus Sales; Juan Alano e Thiago Lopes; Rafinha, Robson e Rodrigão.

Jardel ganha vaga de Revson; Cleyton e Uilliam disputam posição

O Operário terá uma mudança confirmada para o jogo de logo mais e uma dúvida no meio campo. Jardel, que não atuou na última partida, poupado, voltou a trabalhar nesta semana e deve retornar à equipe titular no lugar de Revson.

"A gente não colocou para ter ele 100% agora. Se estiver ok, vai para o jogo normalmente. Não temos nenhum jogador para poupar mais. Se mudarmos será por opção tática", disse o técnico Gerson Gusmão.

A outra alteração pode ocorrer no meio campo, com Cleyton e Uilliam disputando vaga.



"Tem a volta do Jardel e estamos estudando (outra mudança no setor). A gente vem criando muito e estamos desperdiçando algumas situações claras, que poderiam definir a partida", completou Gusmão.

O Fantasma deve jogar com: Rodrigo Viana; Maílton, Edson Borges, Alisson e Julinho; Jardel, Indio e Marcelo; Cleyton (Uilliam), Lucas Batatinha e Felipe Augusto.