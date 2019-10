Rouco, Jorge Jesus admite ‘sonho’ em classificação e parabeniza Grêmio

Em um jogo sem muitas chances para ambos no primeiro tempo, Flamengo faz 5 a 0 em cima do Grêmio e leva o clube para a final da Conmebol Libertadores, contra o River Plate, dia 23 de novembro, no Estádio Nacional de Chile, em Santiago.

Após o término da partida, em coletiva, o Mister parabenizou novamente a torcida e admite que essa classificação é um 'sonho' para ele.

"Estou um pouco rouco! Quero agradecer aos jogadores por este feito, por esse sonho que a torcida do Flamengo há muitos anos estava procurando. E eles nos mostraram o por quê... São únicos, diferentes, apaixonados. Fizeram um ambiente único no mundo. Não sei se a final vai ser no Chile, mas vamos estar. Chegar na final é importante, mas o mais importante é ganhar. Vamos desfrutar e depois pensar no jogo de domingo, que é muito importante também."

Evitando criar polêmica, o técnico falou de forma discreta a sua opinião e de Renato Gaúcho sobre quem tem o melhor time do país.

"Não quero ser o dono da verdade. Cada treinador tem a sua opinião. Eu transmiti a minha função do resultado, de quando o Flamengo estava em primeiro lugar. Não é fato de termos ganho de 5 a 0 que vou mudar a opinião que o Grêmio é uma equipe de muita qualidade, capaz de disputar os primeiros lugares do Brasileirão." E concluindo, o técnico deu os parabéns ao adversário. "Quero dar os parabéns aos vencidos. o Grêmio foi uma equipe muito forte, uma estratégia muito forte".

Emocionado?

Segundo o mister: apenas rouco.

"Não estou emocionado, estou rouco (risos). Claro que não imaginava 5 a 0. Tenho muito respeito pelo Grêmio. Não esperava que seria fácil. Em Porto Alegre, o VAR salvou o Grêmio. Sabíamos que íamos ganhar a eliminatória. A equipe é muito confiante. Em quatro meses, está jogando de olho fechado. É um time que tem prazer de jogar e não sente pressão".

Histórico de finais

Não é a primeira vez que Mister chega à uma final. Quando perguntado sobre o assunto, ele disse:

É a minha terceira muito importante. Tive duas, infelizmente perdi, uma nos pênaltis e outra aos 92 minutos. Só perde e ganha quem chega. Quem não chega, nunca vai perder. Entre a resolução, a tristeza e a satisfação, há muita proximidade. Em Portugal, costumamos dizer que vamos à final para ganhar. E é isso que pensamos.

Agora os holofotes se voltam ao Campeonato Brasileiro, onde o time lidera com 64 pontos. A equipe recebe o CSA, no Maracanã, no próximo domingo (27), às 19h.