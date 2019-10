Jordi acusa estrutura do CSA e é rebatido por presidente e pela própria torcida

Vazou na tarde desta quinta-feira (24), um vídeo onde o goleiro Jordi, do CSA, reclama da falta de estrutura do clube, que, segundo ele, não teria lhe fornecido alimentação nem talheres.

Acontece que o vídeo fora gravado semana passada, ocasião em que o elenco se encontrava no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, e o goleiro ficou se recuperando de lesão em Maceió.

Informações dão conta de que na verdade, foi o atleta que não seguiu a programação do clube, que deu folga a seus funcionários, inclusive os da cozinha — o que acabou gerando todo esse desentendimento.

Apesar da má campanha no Brasileirão, o CSA é um dos clubes mais organizados do Brasil e conta com uma boa e modesta estrutura. Não à toa, o time chegou à elite do futebol brasileiro com três acessos consecutivos e um título nacional.

Após o ocorrido, o Presidente Rafael Tenório se pronunciou através das redes sociais do clube e assegurou que o Azulão tem uma boa e complexa estrutura, além de assegurar que medidas serão tomadas com relação ao atleta.

Também nas redes sociais, o jogador emitiu uma nota de esclarecimento na qual pediu desculpas à torcida e instituição, além de informar que foi multado pelo clube. Entretanto, não negou as afirmações que fez.

O assunto tomou tamanha proporção que até o Governador do Estado, Renan Filho, se pronunciou em defesa do clube, aduzindo ser “análise rasa e inverídica” por parte do atleta.

Diante de todo o ocorrido, parece que não há mais clima para Jordi no CSA. O jogador que era bem querido, apesar da queda de rendimento e falhas nos últimos jogos, foi alvo de vários comentários negativos nas redes sociais.

Fato é que a torcida se posicionou ao lado do clube e presidente, reafirmando que o jogador agiu de má-fé e que criou um problema que na verdade não existe.

Sobre o atleta, o mesmo deu uma tremenda bola fora e parece ter fechado a única porta que se abriu para seu retorno ao Brasil. Vale lembrar que o goleiro era apenas a terceira opção no Vasco e estava jogando um sub-campeonato no exterior. Entretanto, com boas atuações no CSA, o arqueiro deverá ter propostas para permanecer no Brasil, apesar da ingratidão demonstrada por quem lhe abriu as portas.