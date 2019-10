Sport vira sobre Paraná e se aproxima ainda mais do retorno à elite

Na noite desta quarta-feira (23), o Sport venceu o Paraná de virada por 2 a 1, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e está cada vez mais próximo do retorno à elite. Fabrício abriu o placar para a equipe visitante, enquanto Hernane e Guilherme comandaram o triunfo rubro-negro.

Com o resultado, o Leão segue na vice-liderança, chegando aos 56 pontos na competição. A diferença para o Bragantino, que ainda joga na rodada, caiu para três pontos. O time pernambucano volta a campo na próxima quinta-feira (31), às 19h15, quando visita o Guarani, no Brinco de Ouro.

Já o Paraná, por sua vez, desperdiçou a chance de se reaproximar do G-4. Neste momento, a equipe tricolor segue na 7ª colocação, com 44 pontos, mas pode perder posições ao longo da rodada. Na próxima segunda-feira (28), às 20h, o time paranista recebe o Londrina, na Vila Capanema.

Domínio rubro-negro

Jogando em casa e sendo apoiado pela torcida, o Sport partiu para cima do Paraná, adiantando a marcação e pressionando a equipe tricolor que, por sua vez, se defendia de todas as formas possíveis. Na oportunidade mais clara, Hyuri cabeceou firme, Thiago Rodrigues defendeu, mas os jogadores do Leão pressionaram a arbitragem, alegando que a bola havia entrado.

O time pernambucano continuava sem dar chances ao adversário. Hernane, Guilherme e Willian Farias pararam no goleiro paranista. Na reta final, Leandrinho acertou a trave, mas não conseguiu tirar a igualdade do placar.

Emoção, virada e festa

O panorama da partida não mudou após o intervalo. Enquanto o Sport apresentava mais volume de jogo, o Paraná se defendia e buscava apenas um contra-ataque. A estratégia do time visitante deu certo quando Matheus Anjos cobrou escanteio e Fabrício cabeceou para abrir o placar.

Apesar da desvantagem, o Leão não se abateu e continuou pressionando. Com isso, o empate não demorou para acontecer. Hernane arriscou de fora da área e deixou tudo igual. Depois, veio a virada. O centroavante bateu cruzado, Thiago Rodrigues espalmou e Guilherme aproveitou a sobra, empurrando para as redes e coroando a vitória do Leão.