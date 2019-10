No clássico paranaense da Série B, Coritiba e Operário ficam no empate

Na última quinta-feira (24), o Coritiba recebeu o Operário pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, os times protagonizaram um clássico equilibrado, que terminou sem gols para ambos os lados.

Com o empate, o Coritiba se mantém na 4ª colocação, com 48 pontos, estando apenas um acima do América-MG e dois acima do CRB. Lembrando que o Coxa tem um jogo à menos. Já o Operário fica na 8ª colocação, com 44 pontos, empatado com Paraná e Botafogo-SP.

O clássico

Aos 17 minutos, Marcelo tentou a finalização de longe e mandou a bola na arquibancada, sem muito perigo. Cinco minutos depois, Marcelo recebeu na meia lua e arrumou para Índio chegar batendo de fora, mandando perto da trave esquerda de Muralha, com muito perigo.

Aos 36, Rodrigão recebeu pela esquerda e bateu cruzado, fazendo a bola passar raspando a trave direita de Rodrigo Viana. Seis minutos depois Rodrigão recebeu um cruzamento da direita e dominou girando em cima de Edson Borges. Após a finta, o camisa nove bateu pra fora, perdendo uma ótima chance. Só um minuto depois Lucas Batatinha bateu de fora para uma boa defesa de Muralha.

Logo aos sete do segundo tempo, Rodrigão recebeu na direita e cruzou para Robson, mas a bola veio alta e o atacante, que se atirou na bola, cabeceou por cima do gol. Aos 14 minutos, em um cruzamento vindo da direita, Rodrigão se jogou na bola e viu Rodrigo Viana defender no puro reflexo!

Apenas cinco minutos depois, Giovanni bateu de longe, mandando a bola na direção do ângulo esquerdo de Rodrigo Viana, que voou para buscar a bola e a colocar para escanteio!

Com 36 minutos, Igor Jesus recebeu na frente, arrancou mais pela direita e bateu forte, cruzado, mas nas mãos de Rodrigo Viana.

O Coritiba volta a campo na próxima terça-feira (29), quando visita o Cuiabá, às 22h30, em jogo atrasado pela 24ª rodada da Série B. Já o Operário volta na próxima sexta-feira (01), às 20h30, quando recebe o Atlético-GO.