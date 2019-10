Em nove meses de clube, Gabigol alcança marca de Hernane Brocador pelo Flamengo

Mais um título? Após a goleada de 5 a 0 contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores, Gabigol, que marcou dois gols na partida, se iguala a Hernane Brocador (ambos com 20 gols) como o maior artilheiro do Flamengo no novo Maracanã.

O top 3 de artilheiros do Flamengo no novo Maracanã é:

1 - Hernane (20 gols)

2 - Gabigol (20 gols)

3 - Alecsandro (17 gols)

Já a lista dos maiores artilheiros gerais no novo Maracanã é:

1 - Fred (30 gols)

2 - Henrique Dourado (24 gols)

3 - Gabigol (20 gols)

4 - Hernane (20 gols)

"O Flamengo vai fazer o esforço possível para manter o Gabriel"

Emprestado, e com data próxima de encerramento no clube, Gabigol vem sendo disputado pelo Flamengo e Inter de Milão (time que o emprestou). O clube carioca já propôs a compra do artilheiro e se vê otimista com a probabilidade de conseguir. Até então, as negociações giram em torno de R$ 100 milhões.

"Temos conversas adiantadas com a Inter, já começamos a conversar com os empresários do jogador. Acho que não vamos ter qualquer tipo de problema se ele quiser continuar. O Flamengo vai fazer uma proposta contundente e satisfatória para ele", disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz.

Destaque sozinho e em dupla

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

A dupla Gabigol e Bruno Henrique tem dado o que falar. Em uma conversa por telefone, no início do ano, Gabriel Barbosa tenta convencer seu amigo Bruno e fazer com que ele acerte com o Rubro-Negro carioca. E deu certo! Hoje, a dupla chega no marco de 60 gols pelo Flamengo, atingindo a porcentagem de 51% dos 116 gols do Rubro-Negro no ano. No Brasileirão, os dois estão no topo dos artilheiros do campeonato. Gabigol com 19 gols e Bruno Henrique, com 12 gols, se tornando vice.

Amigos desde a época do Santos, os dois já tinham uma sintonia antes de pisar em solo carioca. Porém, no Flamengo, o entrosamento está cada vez maior. "Vem, seremos felizes", foi essa a frase usada por Gabriel para incentivar o amigo. Depois disso, Bruno Henrique chega ao Flamengo, após uma longa negociação, por R$ 27 milhões, com contrato até 2021.