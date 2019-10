Meia do Joinville destaca qualidade do elenco para reta final do Catarinense Sub-17

Após ter a terceira melhor campanha na primeira fase do Catarinense Sub-17, o Joinville enfrentou o Hercílio Luz nas quartas de final. Na primeira partida, o JEC venceu por 2 a 0 como visitante e, praticamente garantido na semifinal, empatou em 1 a 1 em casa.

Um dos destaques da boa campanha, o meia Montebello acredita que a vitória no jogo de ida, pelas circunstâncias da partida, fez com que a equipe soubesse lidar com situações adversas no jogo de volta para conquistar a classificação.

- Fizemos um bom jogo no campo deles, vencemos mesmo com o estado do campo e com a chuva dificultando. Graças a Deus fomos coroados com a vitória. Na segunda partida deixamos a desejar, mas soubemos sofrer e atingimos o objetivo principal, que era avançar de fase. - disse o atleta.

Agora, enfrenta o Tubarão, clube que passou o Tricolor na última rodada e se classificou em segundo. Por isso, a primeira partida do confronto será em Joinville. O camisa 10 do JEC afirma que serão dois jogos equilibrados, mas ressalta que o elenco está focado e treinando firme para brigar pelo título.

-Estamos preparados pra qualquer adversário. Sabemos da responsabilidade de uma semifinal, mas estamos bem mentalmente e fisicamente. Iremos com tudo para essa repa final e contamos com o apoio da torcida, que é crucial nas partidas decisivas. - concluiu Montebello.