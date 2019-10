Novo capítulo da rivalidade: Figueirense e Criciúma se enfrentam na luta contra Z-4 

O Figueirense recebe o rival Criciúma na tarde deste sábado (26), às 16h30, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A promessa é de grande público, e se espera que seja batido o recorde de torcedores para uma partida no ano em Santa Catarina - Avaí x Chapecoense, pela final do Catarinense, teve 14.270 pessoas.

As duas equipes estão próximas na tabela, porém em momentos diferentes. Enquanto o Figueira conseguiu a reabilitação no campeonato e pode se livrar do Z-4 nesta rodada, o Tigre permanece na penúltima colocação, quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona da degola, o Vitória.

Pintado promete Figueirense ofensivo; Patrick deve retornar

O técnico Pintado espera que o Figueirense ataque muito o adversário. Para ele, o confronto é de suma importância na luta contra o rebaixamento, já que pode tira a equipe do Z-4.



"Estamos encarando todos os jogos como decisão. O que temos agora é o Criciúma, um jogo muito importante, mas com a consciência que o campeonato não acaba agora. Ainda tem outras rodadas por vir, muito difíceis, o Figueirense chega muito forte em um momento para decidir. Será um jogo de intensidade, muito forte, vai exigir mais do 100% dessa parte física. Teremos um meio campo com pegada forte", disse.

Quanto ao ímpeto de sua equipe, Pintado quer um time que corra riscos para se impor em campo e sair com os três pontos.



''O Figueirense vai jogar para a vitória, vamos buscar, correndo risco, mas vamos buscar. Dentro de casa, com o torcedor fazendo a parte dele, temos que fazer a nossa em campo. Empate é pior para o Criciúma. Deixa em uma situação complicada. Mas não passa pela nossa cabeça isso, vamos jogar para vencer. O Criciúma está acabando o oxigênio, já tivemos nessa situação. Cada ponto é importante, eles sabem que precisam da vitória. E temos que ser inteligentes, aproveitar essa situação, pois uma equipe pressionada pode ser perigosa", completou.

Dentro de campo, o comandante poderá contar com os retornos de Patrick e Tony, que cumpriram suspensão na última rodada. Pintado tem todo o elenco à sua disposição.

O 11 inicial deve ser: Pegorari; Luis Ricardo, Alemão, Ruan Renato e Conrado; Patrick (Pereira), Betinho (Tony) e Fellipe Mateus; Jefferson Renan, Breno e Rafael Marques.

Zagueiro Derlan considera o jogo uma final; Cavalo revela o time titular

Derlan deve ser uma das novidades na equipe comandada por Roberto Cavalo para a partida deste sábado. Sandro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e dá lugar ao reserva. O novo titular falou sobre a situação do clube na tabela e sobre a importância da partida deste sábado (26).



"Temos que encarar como uma decisão, temos que fazer a nossa parte, temos que pontuar. Estamos em uma situação difícil, mas o nosso time está motivado e pretendemos sair com os três pontos", disse.

Apesar da partida ser fora de casa, a torcida do Tigre já esgotou os ingressos do setor visitante do Orlando Scarpelli. "É um confronto direto, um jogo muito complicado, muito difícil pela situação das duas equipes, mas com toda a mobilização da torcida vai motivar nós dentro de campo. Vamos ter o apoio da torcida mesmo jogando fora", enfatizou Derlan.

Quando à equipe principal, Cavalo deve improvisar Jean Mangabeira na lateral, já que Carlos Eduardo está com dores na clavícula.



O Criciúma deve ir a campo com: Luiz, Jean Mangabeira, Derlan, Thales e Marlon; Foguinho, Wesley e Reis; Reinaldo, Vinícius e Léo Gamalho.