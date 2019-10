Após empate contra o Corinthians, Sampaoli elogia atuação do Santos: "Tivemos o controle"

Após o empate sem gols no clássico entre Corinthians e Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico santista, Jorge Sampaoli falou sobre as chances criadas e lembrou o jogo do primeiro turno entre as equipes, quando saiu vencedor.

"Faltou um pouco do último toque na área. Sasha, para mim, fez um grande jogo, sendo o terceiro homem do ataque, controlando a defesa do Corinthians, que é muito numerosa. Eles fazem uma linha de seis. Tivemos de ter muita paciência. O Santos veio aqui para propor o jogo. Não teve muita diferença para o jogo que ganhamos de 1 a 0 na Vila Belmiro. A intenção do jogo foi dominar o rival e isso que fizemos", disse Sampaoli.

Quando foi perguntado sobre a ausência de Carlos Sánchez, o técnico argentino elogiou a partida da equipe e explicou o motivo por ter optado por Jean Mota e Evandro para ter mais controle do jogo.

"Fizemos uma grande partida. Tivemos o controle. Quando jogamos de outra forma, com jogadores como Sánchez, às vezes aceleramos muito o jogo. Decidi mudar a característica com Jean Mota e Evandro, para dominar a partida, como dominamos. Sabemos da importância do Carlos Sánchez, mas valorizei o plano de partida hoje", prosseguiu.

"São dois meias que nos fazem jogar muito bem posicionalmente. Nós saíamos com três jogadores e na 3-2-5, que gerava incômodo nos volantes do Corinthians. Com Evandro e Jean Mota, tínhamos a possibilidade de encontrar o espaço e ter superioridade no ataque. A ideia do jogo era encontrar esses jogadores que têm muito claro um panorama ofensivo, para que achassem Soteldo, Marinho, Sasha, Tailson...", concluiu.