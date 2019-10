Fábio brilha e Oeste vence Londrina fora de casa na Série B do Brasileirão

Na última sexta-feira (25), o Londrina recebeu o Oeste em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O visitante, no Estádio do Café, foi indigesto e venceu por 2 a 0, com dois gols de Fábio.

Com esse resultado, o Londrina fica com 35 pontos, na 15ª posição, quatro acima do Figueirense, primeiro na zona de rebaixamento. Mas o time de Santa Catarina ainda joga na rodada. O Oeste fica na 13ª, com 38 pontos, três acima do Guarani.

Fábio brilhou

A primeira chance de perigo foi aos 13 minutos, em uma saída errada de Dirceu, que sobrou para Mazinho. O atacante tocou para Fábio, que bateu com desvio e viu Cesar voar no canto direito para pegar a bola! Aos 18, Salomão pegou um rebote na entrada da área, após uma falta cobrada por Bonilha, que foi tirada pela defesa. O lateral esquerdo bateu de direita e mandou a bola perto da trave direita de Cesar.

Logo aos nove minutos do segundo tempo, Bonilha tentou a finalização de fora da área, com um chute colocado no alto do canto esquerdo de Cesar, que espalmou e viu a bola pegar na trave. Mas ela voltou para o meio da área, onde Fábio dominou e colocou para dentro do gol abrindo o placar!

Aos 24 minutos, Léo Passos foi lançado pela direita e bateu forte, mas sem ângulo, em cima do goleiro Luiz Carlos! Quatro minutos depois, em um contra-ataque, Elvis achou Fábio na direita, que bateu forte, no canto alto do goleiro para vencê-lo e fazer o segundo gol do Oeste!

Com 42 minutos, em mais um contra-ataque, Bonilha tentou a finalização, mas mandou a bola nas mãos de Cesar. Apenas três minutos depois, Fábio foi lançado cara a cara com Cesar mais uma vez, mas agora o goleiro defendeu o chute do camisa nove.

Na 32ª rodada, o Londrina viaja para enfrentar o Paraná, na próxima segunda-feira (28), às 20h. Já o Oeste recebe o CRB no próximo sábado (2), às 16h30.