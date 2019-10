De virada, Bragantino bate o Vila Nova e fica mais próximo do acesso

Bragantino e Vila Nova-GO se enfrentaram nesta sexta-feira (25), no Nabi Abi Chedid. A partida foi válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta venceu por 3 a 1. Ramon abriu o placar para o Tigre, mas Morato, Claudinho e Ytalo marcaram os gols da virada.

O líder da competição começou no ataque e logo no primeiro minuto de jogo quase abriu o placar. Aderlan cruzou na área e Claudinho chutou na marcação. No rebote, Uillian Correia chutou e a bola passou perto. E aos 11’ Ytalo tentou o cabeceio e mandou para fora. Já aos 19’, o goleiro Rafael Santos fez grande defesa em nova tentativa do atacante do Braga.

Apesar da pressão dos donos da casa, foi o Vila Nova que saiu na frente, aos 23’, com Ramon. O volante cobrou falta direto para o gol. A bola desviou em Ligger e morreu no fundo das redes do Braga. No entanto, o Massa Bruta não se abalou e chegou ao empate aos 35, com Morato. Aderlan tocou para o atacante que chutou cruzado e deixou tudo igual na partida.

A virada veio nos acréscimos, com Claudinho. Aos 47’, Edimar cruzou na área e Wesley Matos tirou. Na sequência, o atacante chutou de fora da área e colocou o líder na frente no placar. E foram para o intervalo com a vantagem na partida.

Embalado com a virada, o Bragantino continuou pressionando na segunda etapa e aos quatro minutos Ytalo mandou a bola na trave. Aos nove, mais uma chegada dos líderes, com Morato, que chutou de fora da área. O goleiro Rafael Santos espalmou. O Tigre tentou responder aos 11’, em cobrança de falta. No entanto, Robinho chutou em cima da barreira.

Aos 29’, o Braga ampliou, com Ytalo. Vitinho cobrou escanteio e o atacante mandou de cabeça para o gol. O Tigre ainda tentou diminuir aos 40’, em cobrança de falta de Erick. Mas o goleiro Júlio César fez a defesa e o placar não foi mais alterado.

Com o resultado, o Bragantino se manteve na liderança, com 62 pontos e manteve seis de vantagem em relação ao vice-líder, Sport. Já o Vila Nova-GO permanece em 18º, na zona de rebaixamento, com 31 pontos.

O próximo compromisso do Tigre é contra o Brasil de Pelotas, no Serra Dourada. A partida será na terça-feira (29), às 19h15. O Massa Bruta enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, na sexta-feira (01), às 22h30. Os jogos são válidos pela 32ª rodada da competição.