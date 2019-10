Felipe Sussai garante empate ao EC São Bernardo e já projeta jogo de volta contra São Caetano

Copa Paulista chegou á sua reta final na edição de 2019. Abrindo as semifinais, o EC São Bernardo recebeu o São Caetano no jogo de ida na tarde deste sábado (26). No Estádio Primeiro Maio, o placar final ficou no 2 a 2, com todos os gols marcados no primeiro tempo. Autor do gol de empate, o segundo do Cachorrão do ABC, o atacante Felipe Sussai comentou a atuação de sua equipe diante do Azulão.

"Nossa atuação foi muito boa hoje. Tomamos dois gols que não poderíamos tomar, ainda mais jogando em casa, em nosso campo. Mas, no meu modo ver, nosso time jogou muito bem e faltou alguns detalhes para a gente ir para o segundo jogo com a vantagem de uma vitória."

Com a volta marcada para o próximo sábado (02), Felipe Sussai já adiantou como será a semana do São Bernardo até encara o mesmo São Caetano em busca de uma vaga na final do campeonato.

"Esperamos um jogo mais difícil na outra semana, mais disputado, porque as duas equipes vão se estudar mais. Agora a gente foca em jogar bem lá na casa deles. Vamos trabalhar firme essa semana para sair com a classificação."

Felipe Sussai marcou seu primeiro gol na competição; ele foi promovido ao profissional recentemente (Foto: Reprodução/EC São Bernardo)

Oriundo da base do próprio EC São Bernardo, o alagoano Sussai também falou brevemente como está sendo sua passagem pela equipe do ABC paulista. Além de ressaltar seu surgimento no profissional após destaque nas categorias inferiores, o atacante de 19 anos espera seguir evoluindo no clube.

"Passagem está sendo muito boa aqui no São Bernardo. Trabalhei forte na base, consegui me destacar por aqui. Agora que subi para o profissional também estou me destacando, sempre graças ao trabalho duro. Então essa minha passagem pelo São Bernardo está sendo muito boa. Espero seguir nessa evolução."

Com o 2 a 2 no placar da ida, EC São Bernardo voltam a medir força a partir das 16h30 do próximo sábado (02). Quem se classificar dessa semifinal encara Mirassol ou XV de Piracicaba na grande decisão.