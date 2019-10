Longe de seus objetivos, Avaí e Palmeiras se enfrentam em Florianópolis

Mesmo separados por 37 pontos na tabela de classificação, Avaí e Palmeiras tem algo em comum neste Campeonato Brasileiro: a distância para seus objetivos principais. O Leão está praticamente rebaixado, enquanto o Verdão terá que ser praticamente perfeito para desbancar o Flamengo na disputa pelo título. Neste domingo (27), as equipes se enfrentam na Ressacada, em Florianópolis, às 18h. A VAVEL acompanha a partida da 28ª rodada em tempo real.

No primeiro turno, o Palmeiras venceu no Allianz Parque por 2 a 0, gols de Bruno Henrique e Deyverson. No histórico geral, foram 17 partidas, com vantagem ampla para o Verdão: 13 vitórias, contra apenas duas do Avaí, e outros dois empates. Os paulistas marcaram 44 e sofreram apenas 15 gols somando esses confrontos.

A arbitragem em Florianópolis será comandada por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. A equipe do VAR será composta por Elmo Alves Resende Cunha, Jefferson Ferreira de Moraes e Leone Carvalho Rocha, todos de GO.

Avaí tem retornos importantes

A vida do Avaí no Campeonato Brasileiro está em situação praticamente irreversível. Na última rodada, o time jogou mais de 60 minutos com um jogador a menos, e acabou perdendo para o São Paulo por 1 a 0, fora de casa. Esta foi a sexta derrota do Leão nas últimas sete partidas, o que acabou empurrando o time para a lanterna, com 17 pontos, 13 atrás do Fluminense, primeiro time fora do Z-4.

O técnico Evando, que assumiu a equipe após a saída de Alberto Valentim para o Botafogo, pregou atenção máxima para sua equipe buscar uma vitória improvável e ainda continuar sonhando com a permanência na elite do Brasileirão.

"Temos que ser perfeitos na fase defensiva e aproveitar as oportunidades ofensivas de gol. Para que nós possamos nos credenciar na competição àquilo que sonhamos, temos que acreditar que podemos vencer e buscar estratégias internas, buscar dentro do que temos estudado as poucas oportunidades que teremos no jogo para sermos letais e ganharmos", disse o treinador.

Tentando evitar o quarto rebaixamento consecutivo em participações na Série A - 2011, 2015 e 2017 foram as anteriores -, Evando terá o retorno dos laterais Léo e Igor Fernandes, que provavelmente serão titulares, e do artilheiro Jonathan, que não está 100% e deve começar no banco. Além disso, o volante Wesley, expulso contra o Internacional, volta ao time titular após cumprir suspensão. Brenner, que levou vermelho contra o São Paulo, está fora, além de Pedro Castro e Caio Paulista, que se recuperam de lesão, e Iury, Daniel Amorim e Alex Silva, que não jogam mais na temporada.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo, Igor Fernandes; Wesley, Richard Franco, Matheus Barbosa; Luan Pereira (João Paulo), Lourenço, Vinícius Araújo

Vice-líder, mas muito pressionado: Palmeiras ainda sonha com título

O Palmeiras faz uma boa campanha em termos de pontuação - 54 pontos e somente três derrotas em 27 rodadas -, mas a distância de dez pontos para o líder Flamengo coloca uma grande pressão sobre o elenco mais caro do Brasil. Na última rodada, o Verdão ficou no empate em 1 a 1 contra o Athletico, fora de casa, e viu a chance do bicampeonato brasileiro diminuir.

O técnico Mano Menezes terá alguns desfalques para a escalar sua equipe para a partida em Floripa. O atacante Willian, poupado por um problema muscular na coxa esquerda, será poupado, enquanto Marcos Rocha e Ramires continuam em processo de recuperação, e o zagueiro Gustavo Gómes está suspenso.

Mano deu algumas indicações de sua possível escalação, mas não definiu ainda os 11 titulares. "Carlos Eduardo trabalhou na equipe base para ter um atacante de velocidade pelo outro lado e manter a ideia de jogo. Para isso, temos que ter um armador no meio, para servir os atacantes de velocidade, fazer lançamentos. Trabalhamos com o Lucas (Lima), para passar confiança e uma ideia clara de como a equipe deve jogar", contou.

Provável time do Palmeiras: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson