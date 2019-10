Em confronto direto contra o rebaixamento, Fluminense e Chapecoense empatam no Rio

Em jogo movido pelo desespero de ambos os lados, Fluminense e Chapecoense empataram em 1 a 1 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar fez com que o Tricolor se preocupasse ainda mais na luta contra o rebaixamento, que também tem a equipe catarinense como integrante. Os gols foram marcados por Everaldo, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Marcos Paulo, aos sete da etapa final.

Inacreditável!

Logo no primeiro minuto de jogo, o Tricolor perdeu uma chance inacreditável de gol. Yony González chega pela esquerda, chuta para o gol e João Ricardo faz defesa parcial. De rebote, Yony chuta novamente, mas bate na trave, indo direto para Nenê na pequena área, que acaba chutando para fora.

Estado crítico

Com esse placar, Fluminense chega aos 30 pontos, apenas 1 ponto a mais do que o Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento, seguindo em 16º lugar. Caso o Cruzeiro vença o Fortaleza no jogo deste sábado (26), o tricolor volta à zona de rebaixamento. Enquanto a Chape vai aos 18 pontos e segue na vice-lanterna do campeonato.

Ganso na reserva

Pela primeira vez, Ganso ficou a maior parte do jogo no banco, apenas orientando os colegas no campo. Aos 40 minutos, ele entra no lugar de Marcos Paulo, porém não consegue mudar o placar. Anunciado pelo Fluminense desde janeiro, o atleta jogou 21 partidas, com 6 vitórias, 5 empates, 10 derrotas e 2 gols marcados.

Agora, sem Allan, que levou seu terceiro cartão amarelo nessa partida, Marcão provavelmente o substituirá por Dodi, caso ele não queira mudar o esquema tático do time e enfrentará o Ceará, nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão, sem o atleta.