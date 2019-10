Após vitória, Renato banca Grêmio na Libertadores 2020: "Confiança total no meu grupo"

O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista após a vitória do Grêmio sobre o Botafogo por 3 a 0, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe tricolor em sétimo lugar na tabela, fora da zona de classificação para a Libertadores. No entanto, o comandante garantiu que o clube estará na competição ano que vem.

“Eu garanto o Grêmio na Libertadores no ano que vem. No G-4 ou no G-6, o Grêmio vai estar lá sem dúvida alguma. Mas no momento que garanto é porque tenho confiança total no meu grupo. Houve dúvidas pela imprensa, ano passado mesmo quando ganhamos o estadual achavam que cairíamos. No momento que eu banco aqui eu banco em nome do meu grupo. Conheço meus atletas, sei que são homens, pais de família” disse.

Em seguida, o treinador voltou a falar sobre a goleada sofrida diante do Flamengo e da consequente eliminação na competição internacional. Além disso, Renato fez questão de elogiar a reação dos seus comandados, que não se abateram e conquistaram a vitória no Brasileirão após duas derrotas no campeonato.

“Eu concordo que jogamos mal contra o Flamengo, mas colocar em dúvida a capacidade de um ou outro jogador aqui dentro do Grêmio, isso é inadmissível. É inadmissível, o que esse grupo fez em três anos, vem fazendo, três dias depois deu mais uma resposta positiva. Nós vamos ser nocauteados também de vez em quando. Lógico que nós não gostaríamos e nem imaginávamos que ia ser daquela maneira como foi contra o Flamengo. Foi um acidente muito sério, mas não podemos colocar em dúvida a capacidade desse grupo. Quando eu banco uma coisa aqui eu banco sabendo que esse grupo está sempre do meu lado, eu estou sempre do lado deles. Conheço eles muito bem e sei da capacidade deles. O Grêmio vai estar na Libertadores, falo isso em nome do meu grupo” encerrou.

O próximo compromisso do Grêmio é contra o Vasco, em São Januário. A partida será na próxima quarta-feira (30), às 21h30. O confronto é válido pela 29ª rodada da competição. A equipe gaúcha soma 44 pontos na competição, um a menos que o Corinthians, equipe que fecha o G-6.