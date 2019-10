Flamengo é um dos interessados em Ibrahimovic, segundo jornal italiano

Será? Essa é a principal pergunta que o mercado da bola, se fosse uma pessoa física, faria ao ouvir as palavras "Flamengo" e "Ibrahimovic" na mesma frase. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, da Gazzetta dello Sport, o clube brasileiro é um dos interessados no ídolo sueco para 2020.

Com término de contrato junto ao Los Angeles Galaxy em 31 de dezembro de 2019, o atacante de 39 anos ficará sem time no próximo ano. Mas, além do atual líder do Brasileirão, Napoli e Bologna também estão de olho em Zlatan, segundo o jornalista.

Imagem: Samuel Oliveira/FutebolNews

A equipe da VAVEL Brasil apurou com fontes ligadas ao Flamengo e a resposta foi de que ‘não há nenhuma negociação em curso com Ibrahimovic’.

Zlatan Ibrahimovic está em sua segunda temporada com o LA Galaxy. Em 2018, o sueco marcou 22 gols em 27 jogos. Já neste ano, ele balançou as redes 31 vezes em 31 partidas. Vale lembrar que na coletiva de despedida de seu clube, que foi eliminado no mata-mata, Ibra disse: "Tenho mais dois meses de contrato [com o LA]. Vamos ver o que acontece".