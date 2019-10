Coritiba visita Cuiabá em jogo atrasado da Série B

Cuiabá e Coritiba se enfrentam às 22h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (29), em jogo atrasado da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida acontece na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

Neste momento, o Cuiabá ocupa a 11ª colocação, com 40 pontos, e quer a vitória sobre o time paranaense visando eliminar as chances de rebaixamento. No último sábado, o Dourado empatou sem gols com o Brasil de Pelotas, fora de casa, conquistando um ponto importante para a sequência da competição.

Enquanto isso, a briga do Coxa ocorre na parte superior da tabela. A equipe alviverde está na 4ª posição e soma 48 pontos, mesma pontuação do América-MG, que vem logo em seguida na classificação. O Coritiba, na última rodada, empatou em 0 a 0 com o Operário-PR, e viu a pressão da torcida aumentar por um triunfo nesta noite.

Invencibilidade, boa fase e fator casa

Desde a chegada do técnico Marcelo Chamusca, o Cuiabá não foi derrotado. Até aqui, são duas vitórias e um empate. Com isso, o treinador não deve mexer na espinha dorsal da equipe que vem atuando nos últimos jogos, e quer aproveitar o mando de campo para manter a boa sequência na competição.

Para enfrentar o Coxa, Chamusca não pode contar com o volante Alê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Moisés é o mais cotado para substituí-lo. Em contrapartida, o treinador celebra o retorno de Paulinho para a lateral-esquerda. O jogador retorna à equipe após cumprir suspensão automática na última partida.

Assim, o Cuiabá deve ir à campo com a seguinte formação: Matheus Nogueira; Toty, Ednei, Anderson Conceição e Paulinho; Marino, Moisés e Jean Patrick; Felipe Marques, Lucas Braga e Jefinho.

Desfalcado e pressionado

O jogo desta noite vale a tranquilidade do Coritiba na zona de acesso à primeira divisão. Além disso, a equipe alviverde chega pressionada pelas críticas direcionadas ao desempenho do time na última partida. Ciente disso, o técnico Jorginho não pensa em outra hipótese que não seja a vitória diante do Cuiabá.

O treinador não poderá contar com o volante Matheus Sales, que cumpre suspensão automática pelo recebimento do terceiro cartão amarelo. Serginho e Giovanni são os mais cotados para assumir a vaga, mas também há a possibilidade dos dois começarem a partida. Assim, Thiago Lopes seria barrado.

A provável escalação do Coritiba tem: Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e William Matheus; Serginho, Juan Alano e Giovanni (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Rodrigão.