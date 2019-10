Watford consegue o visto e dá boas-vindas para João Pedro 

Por meio das redes sociais o Watford anunciou a chegada de João Pedro, atacante do Fluminense, para janeiro de 2020. Com o visto de trabalho adquirido, a promessa tricolor poderá jogar sem implicações burocráticas na Inglaterra, problema que já foi dor de cabeça para outros imigrantes no país.

O Fluminense que já havia acertado a venda de João Pedro em dezembro de 2018 para o Watford. O clube receberá um bônus por causa da liberação do visto em um valor de 1,5 milhão de euros (R$6,6 milhões). De acordo com o contrato entre os clubes, este valor pode ser quitado até o ano que vem.

Os Hortnets devem ter à sua disposição a joia tricolor a partir de janeiro, quando a janela internacional de transferências é aberta. Até lá, o atacante terminará a temporada pelo clube atual, onde é titular na equipe de Marcão.

Até o momento, o Fluminense já lucrou R$20,1 milhões com a negociação de João Pedro ao Watford. 2,5 milhões de euros com a taxa de transferência e também a quantia de 1 milhão de euros pelo bônus de partidas jogadas no tricolor.

De acordo com o contrato com o time londrino, caso a promessa atue por mais de 20 partidas em pelo menos 45 minutos por jogo, o Fluminense ainda receberá mais 1 milhão de euros, podendo somar mais 1 milhão caso o atleta bata metas estabelecidas no Watford.

Atualmente os Hornets ocupam a lanterna da Premier League. Sem vitórias em dez partidas, o time soma apenas 5 pontos na competição. João Pedro deve dividir o ataque no clube com Troy Deeney, Ismaila Sarr, Gerard Deulofeu, Danny Welbeck, Andre Gray e Isaac Sucess.