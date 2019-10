Choque-Rei na parte de cima da tabela! Palmeiras e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão

É clássico amigo! Na próxima quarta-feira (30), às 19h30, o Palmeiras recebe o São Paulo no Choque-Rei da 29ª rodada do Brasileirão. O jogo que será disputado no Allianz Parque promete ser cheio de emoção e rivalidade.

Já estão vendidos cerca e 23 mil ingressos para essa partida, que coloca frente a frente dois rivais que estão na briga por vagas para a Libertadores.

O Verdão está na segunda colocação, com 57 pontos, enquanto o Tricolor soma 49 pontos. O Alviverde é o vice-líder da competição, atrás do Flamengo, que tem 67 pontos. O São Paulo está na quarta colocação, três pontos atrás do Santos e quatro na frente do Internacional.

Raphael Claus será o árbitro da partida, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Neuza Ines Back. O VAR será comandado por José Claudio Rocha Filho. Toda a equipe de arbitragem é do estado de São Paulo.

Sonhando com o título

Apesar de ver o Flamengo 10 pontos na frente e com um futebol que surpreende a cada jogo, o Palmeiras ainda sonha com a taça do Brasileirão. Gustavo Gómez, em coletiva na última terça-feira (29), comentou sobre isso.

“O futebol brasileiro é muito competitivo e difícil. Temos de fazer a nossa parte para conseguir um resultado positivo porque vai ser muito importante. Tem possibilidade matemática, vamos brigar... É um jogo importante, e temos de conseguir a vitória para seguir brigando”.

Para esta partida, o Palmeiras deve ter a volta de Marcos Rocha e Willian, que ficaram de fora da vitória contra o Avaí, por conta de um desgaste físico. Gustavo Gómez também volta, mas o zagueiro estava suspenso no último jogo. Ramires e Luiz Adriano ainda continuam fora de combate. O primeiro só volta de 2020, enquanto o segundo ainda pode ter condições de jogo em 2019.

O Provável Palmeiras é: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Deyverson.

Siga a VAVEL Brasil no Twitter

Siga a VAVEL Brasil no Instagram

Para a Taça Libertadores

O São Paulo busca se manter no G-4, para voltar à disputar a Copa Libertadores da América. Para isso, o Tricolor tem de vencer o máximo de vezes que puder e um clássico seria uma ótima prova da força do time de Diniz.

Mas, para isso, teria de ser quebrado um tabu: o São Paulo nunca venceu no Allianz Parque. São oito jogos, com sete derrotas e um empates. Empate este que rendeu uma disputa de pênaltis, onde o São Paulo eliminou o Palmeiras no Paulistão.

Contra o Palmeiras, o São Paulo pode ter a volta de jogadores importantes para o time. Jean e Raniel, que não treinaram na segunda-feira, foram as novidades em campo, junto com Juanfran e Toró. Com isso apenas Pablo, Everton e Rojas estão no Departamento Médico.

O provável São Paulo é: Tiago Volpi, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vítor Bueno e Pato.