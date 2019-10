Deyverson jogará 100ª partida pelo Palmeiras

Conhecido pela radical postura dentro dos gramados, o polêmico centroavante Deyverson, de 28 anos, conquistará a marca de 100 partidas pelo alviverde nesta noite de quarta-feira (30). Na cola do líder Flamengo, o time de Mano Menezes terá o número 16 como referência ofensiva para superar o São Paulo no Allianz Park.

Em sua terceira temporada no Palmeiras, Deyverson sempre alternou da titularidade com a reserva, e mesmo diante de tanto investimento feito principalmente no setor ofensivo, o questionado atacante que recém atingiu o título de segundo maior artilheiro do clube em pontos corridos, com 21 gols, atrás apenas de Dudu, com 38, se mantém como favorito para ocupar a posição.

Contratado por 5 milhões de euros em julho de 2017, Deyverson chegou da Espanha com moral, pois foi no Levante que o jogador ganhou notoriedade internacional, quando marcou gols no Barcelona e Real Madrid. Já no clube paulista, o artilheiro soma 25 gols totais em 99 partidas.

Após boa sequência, Deyverson deve ser mantido na equipe titular de Mano Menezes. Seus últimos dois jogos tiveram gols, contra o Athletico PR e Avaí, respectivamente. Autor de 9 gols no Brasileirão, o jogador falou do bom momento durante a coletiva de imprensa.

"Chegar à marca de 100 jogos pelo Palmeiras é muito importante, coloco mais uma vez meu nome na história desse clube, que é tão bonita. Estou muito feliz em ter voltado, ter a confiança do Mano e estar correspondendo. Era o que eu mais queria. Trabalhei muito e mostrei que meu tempo aqui ainda não tinha terminado, 100 jogos não são 10, é uma vida, são dois anos aqui, o Palmeiras é minha casa", afirmou.

O Palmeiras jogará o clássico contra o São Paulo às 19h30 no Allianz Park. Com objetivo de encurtar a distância de 10 pontos para o Flamengo, o alviverde contará com o apoio da torcida que em última parcial já havia comprado 26 mil ingressos.