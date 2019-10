Em jogo pegado, Cuiabá e Coritiba ficam no empate

Cuiabá e Coritiba se enfrentaram nesta terça-feira (29), na Arena Pantanal, em jogo atrasado da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes ficaram no empate em 3 a 3. Paulinho, Jefinho e Escudero marcaram para o Dourado. Serginho, Rodrigão e Robson fizeram os gols do Coxa.

O Coxa saiu na frente aos 20', com Serginho. Giovanni cobrou falta e o volante cabeceou para o gol. Foi o primeiro gol do jogador com a camisa do Coritiba. No entanto, três minutos depois o Dourado deixou tudo igual, com Paulinho. Assim como o primeiro gol da partida, esse também foi originado de uma jogada de bola parada. Após cobrança de falta, o lateral cabeceou para o fundo das redes.

Não demorou muito para os visitantes ficarem novamente em vantagem no placar. Aos 31', Rodrigão marcou o segundo da equipe paranaense. Rafinha cobrou escanteio e o atacante, assim como os gols anteriores do jogo, marcou de cabeça. O gol encerrou o jejum do jogador, que estava há 11 partidas sem balançar as redes.

No início do segundo tempo o Cuiabá tratou de deixar tudo igual novamente. Aos quatro minutos, Jefinho marcou o segundo dos donos da casa. E novamente de cabeça, após levantamento de Jean Patrick. Com gols alternados, aos 19' o Coxa marcou seu terceiro gol, com Robson. A jogada iniciou com Rafinha, que mandou na área e o atacante desempatou a partida novamente.

Com mais finalizações, o Dourado passou a pressionar nos minutos finais. Aos 37', Jean Patrick arriscou e a bola passou perto. E no minuto seguinte, a equipe conseguiu o empate novamente, com Escudero. O meia chutou da entrada da área e deixou tudo igual na partida.

Diante do resultado, o Cuiabá caiu uma posição e agora ocupa o 12º lugar na tabela, com 40 pontos. O Coritiba se manteve em terceiro lugar, na zona de classificação para a elite do Brasileirão, com 51 pontos.

O próximo compromisso das equipes é na sexta-feira (01), pela 32ª rodada da competição. O Coxa enfrenta o Botafogo-SP no Santa Cruz, às 19h15. Mais tarde, às 22h30, o Dourado recebe o Bragantino na Arena Pantanal.