Evando lamenta apatia do Avaí contra Fortaleza: "Dia mais difícil para mim"

O sonho distante de evitar o rebaixamento, está cada rodada se tornando mais uma utopia no Avaí. Nesta quarta-feira (30), o Leão perdeu em Florianópolis para o Fortaleza por 3 a 1 e chegou a quinta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Faltando dez rodadas para o fim da competição, o time soma apenas 17 pontos, e está a 13 da saída do Z-4.

O técnico Evando, auxiliar permanente do clube, que assumiu após a saída de Alberto Valentim, se mostrou decepcionado com a queda de intensidade do Avaí em comparação à partidas anteriores.

"Os atletas estavam respondendo de uma maneira boa, mas dessa vez não foi assim. Tínhamos que ser mais agressivos e precisávamos da vitória na Ressacada. Nos machuca demais e deixa triste. Nosso clube não é acostumado a isso. Devo desculpas à torcida. Eu disse aos jogadores que éramos obrigados ter a cara o Avaí. Eu, sinceramente, digo que hoje é o dia mais difícil para mim desde que cheguei na parte técnica do Avaí", admitiu.

Mesmo com a situação muito complicada, Evando defende que os jogadores precisam continuar demonstrando força de vontade e profissionalismo na reta final da competição.

"Tem que ter dignidade, força, dar o que tem e o que não tem para não ser vaiado ou xingado. Todos nós sonhamos estar num clube da grandeza como o Avaí. Amanhã não vou aceitar nenhum profissional desanimado. É inaceitável a pessoa não ter ânimo e satisfação de representar um time de Série A. Vou falar que se tem alguém que não quer mais, que chegue para diretoria e fale. Temos que agir profissionalmente. O cara tem que ter orgulho de realizar o sonho que teve na infância, mesmo que seja no momento ruim", reforçou.

O Avaí volta a campo no domingo (3) diante do Goiás, no Serra Dourada, às 19h30, pela 29ª rodada. Para a próxima partida, o Leão poderá contar com Betão, que cumpriu suspensão, mas não terá Kunde, que foi expulso contra o Fortaleza.