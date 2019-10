Ceará bate Fluminense em confronto direto e abre quatro pontos do Z-4

Ceará e Fluminense se enfrentaram nesta quarta-feira (30), no Castelão. A partida foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão venceu por 2 a 0. Bergson e Mateus Gonçalves marcaram os gols da partida.

A primeira boa chance da partida foi para o Tricolor, aos sete minutos, com Yony González. Gilberto tocou para Nenê, que deixou para o colombiano, que mandou por cima do gol de Diogo Silva. O Vozão respondeu aos 11, com William Oliveira. Felipe Baixola cruzou e o atacante mandou de primeira. A bola passou perto.

Aos 13’, o Ceará abriu o placar, com Bergson. O atacante recebeu lançamento, deixou a defesa do Fluminense para trás e mandou para o gol, sem chances para o goleiro Muriel. Foi o terceiro gol do jogador com a camisa do Vozão. O segundo gol da partida quase veio aos 33’, novamente com o camisa 77, que recebeu o cruzamento de João Lucas e chutou. A bola saiu em escanteio.

Sem grandes chances na partida, o Tricolor tentou chegar aos 37’. Ganso tocou pra Nenê, que cruzou, mas ninguém apareceu e a oportunidade de ataque foi desperdiçada. Já aos 39’, foi o Ceará que chegou de novo. Thiago Galhardo driblou quatro jogadores do Fluminense e chutou. Muriel fez a defesa.

A segunda etapa começou o time visitante mais ligado na partida. Aos 08’, Yony cruzou e João Pedro, que entrou no lugar de Marcos Paulo, errou o chute. Aos 17’, o colombiano chutou, mas foi fraco e Diogo Silva defendeu sem problemas. E aos 22’, o jogador mandou para fora. Seguindo na pressão, Daniel cobrou escanteio, Yony desviou e João Pedro quase chegou para mandar para o fundo das redes.

Tentando o empate, o Tricolor manteve a pressão, mas pecou nas finalizações. Aos 39’, Guilherme, que havia acabado de entrar no lugar de Yuri Lima, recebeu o passe de Yony e mandou para o gol. No entanto, a bola foi para fora. No minuto seguinte, após levantamento na área, a zaga afastou e Daniel, no rebote, chutou por cima do gol.

Apesar da pressão, foi o Vozão que ampliou o placar, aos 46’, com Mateus Gonçalves. Em contra-ataque, Bergson tocou para o atacante, que, livre, mandou para gol. Novamente, sem chances para o goleiro do Tricolor. O gol foi último lance de perigo da partida.

Com o resultado, o Ceará chegou aos 33 pontos, mas permanece na 15ª colocação. No entanto, abriu quatro pontos em relação ao CSA, primeira equipe na zona de rebaixamento. O Fluminense segue na 16ª posição, com 30 pontos, mas pode entrar no Z-4 caso o Cruzeiro vença o Botafogo, na próxima quinta-feira (31).

O próximo compromisso das equipes é no sábado (02), pela 30ª rodada do Brasileirão. O Vozão enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h. No mesmo horário, o Tricolor tem o clássico contra o Vasco pela frente. A partida será no Maracanã.