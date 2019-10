Cauteloso contra o Flamengo, Gilberto Júnior alerta: "Não podemos deixar que eles cresçam"

A noite desta quinta-feira (31) é mais uma "prova de fogo" para o Goiás. Diante do líder do campeonato, o Esmeraldino joga no Serra Dourada para tentar surpreender o Flamengo e manter a série invicta de quatro jogos em casa, pelo Brasileirão. E para alcançar esse objetivo, o volante Gilberto Júnior joga a responsabilidade para o lado carioca.

"O Flamengo é favorito e nós estamos atrás do nosso objetivo, não podemos ir com muita sede ao pote, até porque, mesmo eles estando focados na Libertadores, também querem garantir o título do Brasileiro, antecipadamente. Então, eles não vão dar mole, a final ainda está longe, estão com tempo e disponibilidade para voltar a focar no nacional."

O jogador esmeraldino também ressaltou a importância da torcida goiana e voltou a falar sobre a meta do Goiás, que tem 38 pontos, apenas sete atrás do G-6.

"Temos que manter acesa a chama do nosso objetivo e não deixar que eles cresçam na partida. Em casa teremos o apoio da nossa torcida, que nos ajuda muito. E vamos em busca de pontuar."

Goiás e Flamengo jogam em Goiânia a partir das 20h desta quinta. Você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil.