De virada, Grêmio derrota Vasco em São Januário e entra no G-6

O Grêmio conquistou na noite desta quarta-feira (30), uma importante vitória. De virada, venceu o Vasco em São Januário e subiu para a quinta posição no Campeonato Brasileiro, entrando na zona de classificação da Libertadores. Depois da eliminação na competição internacional na semana passada, o Imortal consegue sua segunda vitória seguida.



Já o Vasco perdeu a chance de encostar no pelotão de frente e segue no meio da tabela. De positivo na partida, o primeiro gol de Fredy Guarín com a camisa cruzmaltina.

45 minutos equilibrados

O primeiro tempo foi agitado em São Januário. Vasco e Grêmio jogaram abertos e em busca do resultado positivo que colocaria uma das equipes mais próxima do objetivo: conquistar uma das vagas da Libertadores da América 2020.



Logo no início, Marrony recebeu na área, mas chutou por cima do gol gremista. Mas o gol não demorou a sair. Logo em seguida, em cobrança de falta, o colombiano Fredy Guarín chutou rasteiro por baixo da barreira e acertou o canto do goleiro Paulo Victor, que aceitou. Estava inaugurado o placar em São Januário.



O Vasco ainda quase fez o segundo gol. Pikachu tabelou com Raul, que cruzou para Marrony, mas a zaga afastou em cima da hora. A partir daí só deu Grêmio.



Vendo a superioridade adversária, o técnico Renato Gaúcho colocou o jovem Pepê no lugar de Michel. E em sua primeira jogada, brilhou a estrela do treinador gremista. Pepê limpou a jogada na entrada da área e chutou rasteiro no canto de Fernando Miguel.



Depois disso, o Grêmio continuou pressionando. Sempre pelo lado esquerdo com Everton Cebolinha, saíam as principais jogadas da equipe. Mas a primeira etapa terminou mesmo empatada.

Virada e G-6

No segundo tempo, o Vasco apostou no garoto Gabriel Pec no lugar de Ribamar. Mas a mudança não surtiu muito efeito. Logo aos oito minutos, Richard perdeu a bola no meio campo. Everton roubou, saiu em velocidade e bateu no cantinho, sem chances para Fernando Miguel. Ele ainda marcaria mais um, mas o gol foi anulado por toque de mão na jogada.



Luxemburgo tentou uma reação com a entrada de Bruno César. Mas quem reagiu rápido foi o Grêmio. Após cruzamento na área, Leandro Castán acertou o rosto de Luciano. Pênalti que o próprio Luciano bateu para matar o jogo.

O Vasco ainda tentou reagir, mas sem sucesso. O Grêmio esfriou o jogo até o apito final.

Panorama

Com a vitória, o Grêmio subiu para a quinta posição com 47 pontos. No próximo domingo terá o clássico Grenal na Arena do Grêmio. Já o Vasco se manteve na 11ª posição com 38 pontos e terá o clássico contra o Fluminense, sábado no Maracanã.