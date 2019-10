Apodi e sua importância na vitória do CSA sobre o Corinthians

Não faltou dramaticidade na vitória do CSA sobre o Corinthians na noite desta quarta-feira (30). O 2 a 1 para o time alagoano confirmou a boa fase do Azulão no Rei Pelé. Agora invicto há sete partida em Maceió, a saída da zona de rebaixamento segue sendo possível. E mais, uma vez, o ponta-esquerda Apodi, autor do primeiro gol do jogo, falou sobre sua posição no esquema de Argel.

As ações estavam concentradas entre as duas intermediárias até os 24 minutos, quando Apodi recebeu de Jonathan Gómez e tocou rasteiro no contrapé de Cássio para fazer o 1 a 0 (seu quinto gol no Brasileirão). Peça importante para o estilo de jogo de Argel Fucks, Apodi ficou no lado esquerdo, que reteve 39% de toda a posse de bola alagoana — parte do campo que mais viu a bola nos pés do CSA.

E depois do jogo, o coringa do Azulão concedeu entrevista à Rede Globo falando justamente de seu novo posicionamento.

"Agora estou jogando um pouco mais adiantado, meio que invertido, mas, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer alguns gols aqui. Hoje foi uma batalha, a gente sabia. A equipe se entregou de corpo e alma e hoje acho que a gente teve eficiência."

Apodi também foi o jogador que mais chutou ao gol na partida, com duas finalizações: uma foi gol e outra foi defendida pelo goleiro Cássio. Mas foi Pedrinho, aos 45', que empatou. No entanto, Ricardo Bueno marcou de cabeça aos 35' do segundo tempo.

O placar positivo para o time nordestino coroou a importância de Apodi na equipe, que também vê em Jonathan Gómez o cérebro pensamente do meio-campo.

Agora com 29 pontos, o CSA está parcialmente na 17ª posição, podendo perder o posto para o Cruzeiro, que ainda joga na rodada. Na próxima rodada, o Azulão a Curitiba visitar o Athletico, às 18h do domingo (03).