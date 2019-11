Jorge Jesus agora é o técnico do Flamengo que ficou mais rodadas na liderança da Série A

Segue o líder! A frase que vem tomando conta do ambiente Rubro-Negro já faz algum tempo, agora domina fora das quatro linhas também. Isso porque Jorge Jesus atingiu um feito inédito na era de pontos corridos: manteve o Flamengo na liderança da competição por 14 rodadas.

O recorde alcançado pelo técnico Português tinha Maurício Barbieri como detentor. O ex-treinador rubro-negro, hoje sem clube, obteve a marca em 2018, quando liderou o campeonato nacional por 13 vezes, no entanto, não ganhou títulos.

O levantamento feito pela ESPN leva em consideração todos os treinadores que passaram pelo clube carioca na era dos pontos corridos — em 2003. O treinador Caio Júnior (2008) tem 10 rodadas e acumula a terceira colocação, Andrade (2009), com duas rodadas e Vanderlei Luxemburgo (2011), com apenas uma rodada, completam a lista que tem Barbieri (2018), com 13, e agora o Mister (2019), com 14 partidas no ponto mais alto da tabela.

No domingo (03), às 16h (horário de Brasília), contra o Corinthians, o Flamengo de Jorge Jesus pode alcançar duas marcas históricas: Além do treinador aumentar sua vantagem no ranking em mais uma rodada, o Mais Querido pode igualar sua maior série invicta na competição — 17 jogos, em 1980 — e marcar história mais uma vez.