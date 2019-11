Sem quatro atletas, CSA finaliza preparação em Maceió para duelo contra Athletico

Não teve muito tempo para comemorar a importante e expressiva vitória sobre o Corinthians. O CSA já finalizou a preparação em Maceió e embarcou rumo a Curitiba/PR para enfrentar o Athletico Paranaense às 18 horas deste domingo (3), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2019. O grupo marujo realizou o segundo treinamento após o triunfo do meio de semana na manhã desta sexta-feira (1º) e logo embarcou à capital paranaense, em voo ocorrido no início da tarde, no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Rio Largo/AL. Será o primeiro de dois jogos seguidos fora de casa e na região Sul do Brasil disputados na próxima semana. Depois do Furacão, o páreo será contra o Grêmio.

Existem modificações em relação ao grupo que foi relacionado para enfrentar o Timão e venceu por 2 a 1. Quatro jogadores não seguiram com a delegação. O goleiro Jordi não foi relacionado, assim como o lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Naldo, que permanecem no departamento médico. Outro que permaneceu em Maceió foi o atacante Bruno Alves, por ter vínculo contratual com o atual vencedor da Copa do Brasil. Em contrapartida, o volante Dawhan, que sentiu dores no tornozelo e foi substituído durante o jogo da última quarta-feira (30), seguiu em viagem, mesmo que não tenha participado de nenhum treinamento na capital alagoana.

O elenco comandado por Argel Fucks faz um treino recreativo como encerramento dos trabalhos na capital do Paraná e todos entram em regime de concentração para o jogo. O time titular deve ser o mesmo que entrou em campo na última rodada, com a única dúvida em relação ao condicionamento físico de Dawhan. Caso não tenha condições, Jean Cléber deve iniciar de primeira. O provável CSA conta com João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Euller; Dawhan (Jean Cléber), João Vitor, Jonathan Gómez e Apodi; Ricardo Bueno e Warley.

O duelo diante do Athletico Paranaense será disputado na Arena da Baixada, em Curitiba/PR, às 18 horas do próximo domingo (3), pela 30ª rodada do Brasileirão. O Azulão do Mutange ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos, três acima do Cruzeiro, primeira equipe fora da degola. Para sair do descenso nesta rodada, precisa obter sua segunda vitória como visitante e torcer para derrota do Cruzeiro e/ou empate do Fluminense.