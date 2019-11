Jogadora do Corinthians conquista o seu primeiro título da Libertadores Feminina

Ingryd uma das grandes promessas no meio campo do Corinthians e de confiança do técnico Arthur Elias, conquista seu primeiro título com a camisa do Timão, na Libertadores do Futebol Feminino. Aos 21 anos, a atleta viajou para Quito no Equador juntamente com a equipe corintiana em busca da taça. Na noite de segunda feira (29) à equipe do Corinthians venceu o Ferroviário por 2 a 0 e se consagrou Campeão da Libertadores da América.

Até o momento foram 32 jogos com a camisa do Corinthians, e cinco gols marcados. A atleta falou sobre a experiência que está vivendo e elogiou a união do grupo.

"Foi uma experiência ótima. Minha primeira libertadores, junto com minha primeira vez fora do Brasil. Sensação incrível de está vivenciando tudo isso pela primeira vez em um grupo maravilhoso. Esta sendo um momento incrível em minha vida, esse título é fruto do nosso trabalho. Desse grupo maravilhoso que tem uma união incrível. Estou muito feliz por esse momento que tenho vivido."

Foto: Divulgação/WP Assessoria

No entanto, o número de taças pode aumentar, O Corinthians está na final do Campeonato Paulista, onde irá enfrenta o São Paulo no jogo de ida, neste sábado (02) às 11h (horário de Brasília).

Ingryd se mostrou focada para a partida deste Sábado.

"Agora iremos mudar a chavinha. Estamos focadas para a final do paulista. Sabemos o quanto irá ser difícil essa final, pelo trabalho que o São Paulo vem fazendo. Mas iremos com tudo para conquistar a final do campeonato paulista."